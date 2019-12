Kako se slavi Božić u domovima tuzlanskih vjernika?

Vjernici širom naše zemlje, pa tako i u Tuzli ispunili su sinoć crkve i vjerske objekte, došli su u zajedištvu dočekati najradosniji blagdan Božić, pomoliti se Bogu a mladima prenositi običaje i tradiciju koja se veže za blagdan koji označava rođenje Isusa Krista, sina Božijeg.

”Bio sam svako jutro na Zornici, evo večeras sam na Ponoćki, inače dugo godina sam to poštovao, pa i večeras”, naveo je jedan od vjernika.

”Ovo mi je najdraži blagdan u godini, puno mi je važan, provedem ga sa svojim najdražima, svojim prijateljima, obavezno dođem na Ponoćku, to je vrijeme kada se prisjetimo i onih koji nisu s nama, poput moje majke. Od djetinjstva mi je to najdraži praznik”, kaže vjernica iz Tuzle.

Misu Ponoćku predvodio je fra Željko Nikolić, gvardijan Franjevačkog samostana svetih Petra i Pavla. On je kao i ranije u Božićnoj čestitki podsjetio na poruke koje događaji prije Božića, nose sa sobom. Govorio je o životu, čovjeku, te negativnostima koje danas novo vrijeme donosi. Međutim, kršćani u Božiću pronalaze izlaz iz negativnih procesa, naveo je gvardijan.

”Božić zapravo ubrizgava u čovjekta smisao života u svijetu kojim luta, on razbija nametnute strahove čovjeka od čovjeka, on pronalazi ljudske putove obnove povjerenja među ljudima. Iz toga razloga kršćani cijeloga svijeta i našega grada Tuzle žele, u radosti i toplini ovih svečanih dana, ustrašenome i poniženom čovjeku podsvijestiti one velike i ohrabrujuće evanđeoske riječi: Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. Svim kršćanima našega grada, domovine Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta ovom porukom nade želim čestitati Božić, a svima vama, poštovani prijatelji iz našega Grada, Kantona i cijele zemlje, želim svako dobro, Božji blagoslov i sreću u novoj 2020. godini”, naveo je fra Željko Nikolić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla.

Brojni običaji vežu se za Božić, a suština je provesti vrijeme uz najmilije. Blagdan se provodi uz porodicu, prijatelje i komšije uz bogatu trpezu na kojoj se serviraju tradicionalna jela i kolači, a posebno su karakteristični suhi božićni kolači koji se prave nekoliko dana prije blagdana.