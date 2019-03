Kakvo nas vrijeme čeka u narednih pet dana?

utros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica 1; Sokolac 3; Široki Brijeg 5; Prijedor, Zenica 6; Mostar, Zvornik 7; Ivan Sedlo 8; Livno, Trebinje 9; Doboj 10; Brčko, Bugojno 11; Drvar, Gradačac, Grude, Sanski Most, Sarajevo, Stolac, Tuzla 12; Jajce 13; Bihać, Neum 14; Banja Luka 15 stepeni.

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjeren, na momente jak, južni i jugozapadni. Dnevne temperature od 16 do 22 stepena.

Objavljena je prognoza i za naredne dane:

Petak, 08.03.2019., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima kiša je moguća u Posavini, Krajini i ponegdje u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

Subota, 09.03.2019., pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 11 do 17 stepeni.

Nedjelja, 10.03.2019., u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša se očekuje u Posavini. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 12 do 18 stepeni.

Ponedjeljak, 11.03.2019., oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 10 do 16 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.