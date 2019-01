Kakvo nas vrijeme i temperature očekuju u ponedjeljak?

U ponedjeljak u jutarnjim satima i prije podne očekuje se oblačno vrijeme sa kišom u sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. U ostatku zemlje uglavnom sa snijegom i susnježicom.

Poslije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i susnježicom. Prema kraju dana i u večernjim satima padavine postepeno prestaju. Vjetar u Bosni slab do umjeren prije podne zapadni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnje temperature će biti od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 2 do 8, u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne do 10 °C.