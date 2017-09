Kakvo nas vrijeme očekuje do polovine naredne sedmice?

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa kišom u zapadnim i jugozapadnim područjima. U centralnim i istočnim djelovima nešto manje oblačnosti i sunčanije i uglavnom bez padavina. Tokom dana, postupno naoblačenje u cijeloj zemlji. Poslije podne i krajem dana, padavine se očekuju i u ostaktu zemlje. Vjetar umjeren do jak južnog smjera, a u Hercegovini i u Krajini na momente i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i istoku do 25 stupnjeva.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, u Hercegovini i na istoku Bosne može pasti malo kiše. Tokom dana, postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 26 stupnjeva.

U čletvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stupnjeva.