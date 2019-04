Kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana?

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u ponedjeljak će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu poslijepodneva postepeno naoblačenje sa juga, što će u večernjim satima usloviti kišu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. U večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuju jaki udari juga. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 14, a dnevne od 18 do 24 °C.

U utorak 23.04.2019., umjereno ili pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim satima. Poslije podne ili u večernjim satima kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, jugozpadnim i ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća i grmljavina. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 16 do 22 °C.

U srijedu 24.04.2019., u jutarnjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, uz postepeno razvedravanje i prestanak padavina u ostatku dana. U ostalim područjima naše zemlje uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 21 do 26 °C.