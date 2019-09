Kakvo nas vrijeme očekuje tokom naredne sedmice?

U ponedjeljak, 9.09.2019., u Bosni i Hercegovini prije podne i sredinom dana se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. U poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje do 27°C.

U utorak, 10.09.2019., u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. U Bosni prije podne će biti dosta magle ili niske naoblake. U noći na srijedu novo naoblačenje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 11°C, na jugu zemlje i do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

U srijedu, 11.09.2019., u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno sa slabijom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26°C, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29°C.