Kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda?

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći na nedjelju u Bosni i na sjeveru Hercegovine u nizinama se uglavnom očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C.

U nedjelju, 05.01.2019., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina u ranim jutarnjim satima. U nizinama se uglavnom očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Prije podne slabljenje i većinom prestanak padavina. U drugoj polovini dana slabije padavine su lokalno moguće u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Bosne vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 2°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.