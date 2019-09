Kakvo nas vrijeme očekuje u oktobru?

Naredna dva dana u našoj zemlji preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prognoze su meteorologa. Takvo vrijeme zadržat će se do četvrtka 3. oktobra i taj dan slijede padavine, a u nekim dijelovima zemlje očekuju se velike količine kiše. No, vikend bi trebao biti sunčan.

”U periodu od 4. do 15. oktobra očekuju se stabilnije vremenske prilike uz malu mogućnost za padavine pred kraj prognoznog perioda 15.10.”, navodi Bakir Krajinović, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

Dnevne temperature do 3. oktobra bi trebale biti kao i današnje, od 23 do 28 stepeni Celzijusa, što je iznad višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. Međutim, od 4. do 15. oktobra temperature će opasti i biometeorološke prilike za sve građane će biti lošije.

Jutarnje temperature do četvrtka za područje Tuzle dostići će 19 stepeni, što je iznad prosjeka za oktobar, navodi Krajinović.

”Što je jako puno, pogotovo za jesen. Kada su u pitanju maksimalne temperature zraka one će dostizati od 23 do 28 što je više u odnosu na višegodišnji prosjek”, kazao je Krajinović.

Preporuka građanima je da iskoriste ovakve vremenske prilike i visoke temperature naredna tri dana, završe poslove kojima takvo vrijeme pogoduje ili odu na izletišta. Od 4. oktobra biometeorolške prilike bit će nepovoljne, te su moguće reakcije poput glavobolje, malaksalosti i nervoze.