Kakvo nas vrijeme očekuje u sedmici pred nama?

U ponedjeljak, 05.02.2018., u većem dijelu Bosne će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima, Krajini i sjeveru Bosne izgledna je dugotrajna magla ili niska naoblaka. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne sunčanije prije podne, zatim se očekuje povećanje oblačnosti od sredine dana. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

U utorak, 06.02.2018., prognoziraju se nove padavine koje se očekuju sa juga u poslijepodnevnim satima i do kraja dana će se proširiti na cijelu zemlju. Većinom u nizinama kiša. Snijeg ili susnježica u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Na planinama će padati snijeg. U većem dijelu zemlje slabo jugo. U Krajini, sjevernim i sjeveroistočnom područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0°C, na jugu do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.

U srijedu, 07.02.2018., u Bosni i Hercegovini oblačno. Snijeg se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne, ujutro i u dijelu centralne Bosne. Izgledno je novih 10 do 20 centimetara snijega. U ostalim područjima kiša. Na planinama će padati snijeg. U Bosni padavine uglavnom prije podne. U većem dijelu zemlje vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U Krajini, sjevernim i sjeveroistočnom područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Bosni najniža jutarnja temperatura zraka između -2 i 3°C. U Bosni najviša dnevna temperatura zraka za Krajinu, zapad i sjever od -1 do 3°C, u ostalim područjima od 4 do 8°C. U Hercegovini temperatura zraka između 5 i 9°C, na jugu i do 12°C.

U četvrtak, 08.02.2018., u Bosni i Hercegovini prije podne oblačno. Slab snijeg se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. U ostalim dijelovima zemlje kiša. Na planinama će padati snijeg. Od sredine dana djelomično smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slabo jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.