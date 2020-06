Kalesija: Potpisani ugovori za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata

U prostorijama Općine Kalesije danas su potpisani i uručeni ugovori za sedam korisnika pomoći u dodjeli građevinskog materijala za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, putem javnog poziva izabralo je 7 porodica. Riječ je o povratnicima koji se nalaze u općinama Kalesija (2 korisnika) Sapna (2 korisnika) te Osmaci (3 korisnika)

„Na području Općine Kalesija dva korisnika su dobila građevinski materijal za izgradnju stambenih objekata od Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice. Sa Ministarstvom već dugi niz godina imamo kvalitetnu saradnju, konkretne stvari se dešavaju u interesu naših građana. Radujem se i drugim poslovima koje zajedno radimo i pozivam sve one koji se do sada nisu prijavljivali na javne pozive da to učine“ kazao je načelnik Sead Džafić.

„Iako još uvijek traje pandemija korona virusa, mi smo ranije bili u prilici da izađemo na teren i pripremimo materijal za korisnike. Danas smo potpisali ugovor sa tri Općine, i dalje nastavljamo širom Bosne i Hercegovine kako bismo ubrzali i pomogli bržu izgradnju kuća našim povratnicima“ riječi su ministra raseljenih osoba i izbjegllica, Edina Ramića.

Načelnici Općina Kalesija, Sapna i Osmaci čestitali su dobitnicima donacija, a korisnici su se još jednom zahvalili svima onima koji su omogućili da imaju što bolje i kvalitetnije uslove za život.

Ja kao načelnik zaista ću se truditi da imam što bolju saradnju kako sa susjednim općinama tako i sa građanima cijele općine Kalesija, i trudit ću se da pomognem svima onima kojima je pomoć zaista potrebna dodao je Sead Džafić, načelnik općine Kalesija.