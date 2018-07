Kapo: U FBiH od kriminalaca oduzeto 30 miliona imovine

Za tri godine, koliko postoji, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom FBiH u svoje vlasništvo upisala je imovinu vrijednu 15 miliona KM, dok je još toliko privremeno oduzeto i čeka se na konačnu odluku sudova.

Direktor Agencije Kenan Kapo ističe da je formiranjem ove ustanove profitirao budžet FBiH, ali da je isto toliko važno da se onima koji se bave nelegalnim radnjama stavi do znanja da ono što je stečeno kriminalnom ne može ostati njihovo.

– Do usvajanja Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine znalo se dešavati da kriminalcima imovina koju su nelegalno stekli ostane nakon što odleže zatvorski kaznu. Ljudi izađu iz zatvora i imaju i novac i nekretnine, što znači da im se isplatilo to što su radili. Sada smo to spriječili – kaže Kapo.

Trenutno, navodi, raspolažu imovinom vrijednom 15 milion KM.

– Tu ima raznih nekretnina, pokretnina… Stanova, kuća, poslovnih prostora, raznih plemenitih metala, pa čak i dionica raznih firmi. Sve skupa to je ta vrijednost. Ali, još oko 15 miiiona KM privremeno je oduzeto, dakle čeka se odluka suda. Ako se to trajno oduzme, ide nama na upravljanje – navodi Kapo.

(RTV Slon/Fena)