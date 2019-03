Karate: Jusuf Suljić peti na EP u Guadalajari

Na 54. evropskom seniorskom prvenstvu u karateu u španskoj Guadalajari bosanskohercegovački predstavnici nisu uspjeli osvojiti medalju.

Najbolji plasman od naših ukupno 16 takmičara i takmičarki ostvario je Jusuf Suljić, koji je u kategoriji do 75 kg nakon dvije pobjede zauzeo peto mjesto, dok su Katarina Sušac (do 50 kg) i Zerina Bektaš (do 75 kg) osvojle deveta mjesta.

U ekipnim borbama ženska reprezentacija BiH, nakon pobjeda nad Rumunijom sa 2:0 i Makedonijom sa 8:1, u 3. kolu je eliminirana od Španije sa 3:2, dok je muška selekcija na startu poražena od Hrvatske sa 3:0, piše Fena.

Na EP najuspješnija je bila Španija sa tri zlatne medalje, ispred Turske sa dvije zlatne i srebrene i četiri bronzane medalje.