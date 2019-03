Karić smijenjen, Smajlović novi sportski direktor Slobode

Minulog petka imenovana je nova Skupština tuzlanske Slobode, izabran je novi Upravni odbor s predsjednikom Seadom Kozlićem, a prvi potez novog rukovodstva je smjena sportskog direktora tuzlanskog premijerligaša, Denisa Karića.

Za novog sportskog direktora imenovan je Ademir Smajlović, nogometaš Slobode u periodu 1980. – 1990. godine, te jednu sezonu Osijeka. U hronikama kluba upisan je kao četvrti strijelac ekipe od 1969. do 1991. godine.

– Nije mi ništa čudno, jer je ovo treći put da me smjenjuju. Do danas nisam dobio nikakvu zvaničnu odluku, a za smjenu sam saznao iz medija. Iste večeri kada je održana sjednica Skupštine – izjavio je Karić za Fenu.

Na tvrdnje da novi predsjednik nije zadovoljan radom u Omladinskom pogonu, Karić kaže kako je upravo taj pogon najbolji dio Slobode, ilustrujući to, među ostalim, podatkom da su juniori kluba izborili plasman u polufinale Kupa BiH.

– Dan prije utakmice s Tuzla Cityjem ugovorio sam im ručak u restoranu „Zlatnik“, jer nisu htjeli ići u karantin u hotel „Tuzla“. I to je, izgeda, bilo posljednje što sam uradio u zvaničnoj ulozi. Mislim da je bio red pozvati me na razgovor i objasniti zašto me smjenjuju. Ne bi me iznenadilo i da dobijem otkaz, a reći ću da tri mjeseca nisam dobio plaću – kaže smijenjeni sportski direktor.

Ademir Smajlović je posljednjih godina radio kao trener u nekim manjim klubovima, posljednji put u ekipi Mladost iz Kikača, koja je prošle sezone u Kupu BiH izborila plasman u osminu finala Kupa BiH.

Predsjednik Mladosti je, inače, Senad Mujkanović, koji je do prije nekoliko dana obnašao dužnost predsjednika Slobode.

– Još prije mjesec dana kontaktirao me Sead Kozlić i pitao da li bih radio kao sportski direktor Slobode. Nisam mogao odbiti ponudu, jer je Sloboda moj matični klub. U petak me novi UO postavio na tu dužnost, jučer sam faktički počeo raditi kao sportski direktor – objasnio je Smajlović.

Rekao je da ima viziju svog rada, a najprije će održati sastanak sa trenerima u Slobodi i dogovoriti naredne planove i zadatke.

– Ne mislim nikoga tjerati iz kluba, jer sve su to moji drugovi i kolege. Bitno je samo ko želi ili ne želi raditi. Sve mora biti na dobrobit Slobode, a najvažniji zadatak je „proizvodnja“ mladih igrača. Počinjem s dobrim namjerama, vidjet ćemo kako će sve izgledati. Posla se ne plašim – zaključio je Smajlović u razgovoru za Fenu.