Katolici obilježavaju najveći blagdan Uskrs

Pripadnici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju najveći blagdan Uskrs. Njime obilježavaju Isusovo uskrsnuće.

Uskrs je i prvi blagdan koji se slavi još od apostolskih vremena, a vuče porijeklo u židovskom blagdanu Pesahu, to jest Pashi. I dok su Židovi Pashom slavili čudesna Božja djela, koja je On pokazao posebno izlaskom Izraelaca iz egipatskoga ropstva, kršćanska se vjera usredotočuje na Isusovo uskrsnuće, to jest prelaz iz smrti u život.

Uskrs je pomičan blagdan, utemeljen na lunarnom kalendaru sličnom, ali ne identičnom, hebrejskom kalendaru – u zapadnome kršćanstvu Uskrs uvijek dolazi na nedjelju između 22. marta i 25. aprila.