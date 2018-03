Katolički vjernici danas počeli obilježavanje Velikog tjedna

Katolički vjernici danas su ozvaničili početak Velikog tjedna, koji predstavlja vremensko razdoblje od Cvjetnice do Uskrsa. Veliki tjedan koji uključuje Vazmeno trodnevlje – Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu i Uskrs. I vjernici Franjevačke crkve i samostana sv. Petra i Pavla obilježili su početak Velikog tjedna.

“Otvara se dakle nedjeljom Cvjetnicom ili nedjeljom muke u kojoj se svake godine različito prikazuje Isusov ulazak u Jerusalem tj. početak njegove žrtve za čovjeka. Mi smo jučer to u našoj crkvi svečano proslavili. Danas smo ušli u Veliki ili Sveti tjedan koji traje do same nedjelje uskrsnuća, dakle ovih sedam dana.“ – kazao je fra Franjo Ninić ,Franjevačka crkva i samostan sv. Petra i Pavla Tuzla.

Svi dani u Velikom tjednu imaju svoje značenje, ali posebna pažnja se posvećuje svetom trodnevlju, a to su Veliki četvrtak, Veliki petak i Velika subota.

„Dakle na Veliki četvrtak slavi se spomen na Posljednju večeru. Veliki petak – kršćani se prisjećaju Isusove smrti na križu, a Velika subota je dan kada se kršćani sjećaju Isusove smrti, njegovog boravka u grobu. Ta tri dana su zapravo tri najsvetija dana unutar katoličke ili kršćanske vjere.“ – ističe fra Franjo Ninić.

Velika subota također je dan tišine, do Vazmenog bdijenja. Na Uskrs slavi se Isusovo uskrsnuće i pobjeda nad grijehom i smrti. Dani u Velikom tjednu su vrijeme kršćanske ozbiljnosti, sabranosti i promišljanja o svetosti vremena i događanja u njemu. Veliki tjedan za vjernike predstavlja posebno i povlašteno vrijeme najdubljega i najsnažnijeg uranjanja u milost Božjega otkupljenja.