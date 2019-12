Kazne zbog prodaje, korištenja pirotehničkih sredstava od 100 KM do 1.500 KM

Kupovina nelegalnih pirotehničkih sredstava dovodi u opasnost živote, stoga su propisane kazne za one koji ih prodaju i kupuju. Pirotehnička sredstva mogu izazvati vrlo ozbiljne povrede, a koje se mogu zadobiti prilikom korištenja petardi, vatrometa i drugih pirotehničkih proizvoda. Kazne za one koji prodaju i kupuju pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa kreću se od 100 do 1000 KM, a kazne za osobe koje pucaju iz vatrenog oružja ili organizuju vatromet bez odobrenja nadležnih kreću se od 150KM do 1500KM.