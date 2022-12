Klimatske akcije mogu biti prilika za poticanje razvoja zemlje

Bosna i Hercegvina je posljednjih godina posebno zahvaćena ekstremnim klimatskim promjenama – od intenzivnih padavina do toplotnih valova, od suša do poplava – što osim gubitaka ljudskih života, dovodi do značajnih materijalnih i finansijskih gubitaka, pa su neophodni hitni i konkretni koraci za smanjenje ovih negativnih efekata.

To je rečeno tokom trodnevne završne radionice održane u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u projektu ”Priprema Četvrtog nacionalnog izvještaja i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja o emisijama stakleničkih gasova u BiH”.

Ovaj projekt je u prethodne četiri godine realizovan u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta BiH, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), saopćeno je iz UNDP-ja.

Cilj je bio pružiti podršku Bosni i Hercegovini u izradi navedenih izvještaja, čime ispunjava obaveze kao država potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). Ovi dokumenti daju smjernice za integraciju pitanja klimatskih promjena u državne i sektorske razvojne ciljeve te daju osnovu za realizaciju klimatskih akcija kako bi bili potaknuti ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta i rješavanje ključnih društvenih nejednakosti, a istovremeno kako bi bila stvarana ekonomija otporna na negativne klimatske efekte.

U izvještaju su ažurirane i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene u BiH: inventar emisija stakleničkih gasova; analizirana je osjetljivost i mogućnost prilagođavanja, procijenjeni su potencijali za ublažavanje klimatskih promjena i smanjenje emisija, što su osnovne smjernice za planiranje mjera u borbi protiv negativnih efekata klimatskih promjena.

Trodnevnoj radionici prisustvovalo je oko četrdeset predstavnika relevantnih institucija i domaćih eksperata, koji su učestvovali u izradi navedenih izvještaja.

Istaknuto je da pored toga što utvrđuju postojeće stanje i pozivaju na akcije, ovi strateški dokumenti su značajan plan za razvoj zemlje jer povezuju zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena s ključnim pitanjima njenog socijalno-ekonomskog razvoja.

Igor Jevtić, predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i član Upravnog odbora projekta, istakao je važnost strateških dokumenata koje je BiH u ovoj oblasti usvojila.

– Pored ova dva izuzetno značajna dokumenta, u okviru aktivnosti ovog projekta, BiH je u proteklom periodu usvojila revidirani Utvrđeni doprinos BiH (NDC) 2020-2030. Drugi izuzetno važan dokument je Strategija prilagođavanja na klimatske promjene, koja je nakon usvajanja od entitetskih vlada, upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH. Što se tiče Četvrtog nacionalnog i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja, smatram da su oni prilično važni za BiH obzirom da su u njima analizirane emisije stakleničkih gasova za period od 2015. do 2018., koji je također veoma značajan podatak za evropsku Energetsku zajednicu. Želio bih da zahvalim UNDP-u na dosadašnjoj uspješnoj saradnji na ovom i svim dosadašnjim projektima u oblasti prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena – kazao je Jevtić.

Slađana Bundalo, voditelj projekta u ime UNDP-a je predstavila postignute rezultate i naglasila da UNDP pruža značajnu podršku vlastima u BiH da ispune svoje klimatsko obećanje dato u Nacionalno utvrđenim doprinosima, koje je u srcu Pariškog sporazuma i predstavlja obećanje zemalja da smanje svoje emisije gasova i prilagode se negativnim uticajima klimatskih promjena. Istakla je da je neophodno da u BiH budu uspostavljeni institucionalni i pravni okvir za dalje procese izvještavanja, prema Okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama i za ispunjavanje drugih međunarodnih obaveza kad je riječ o klimatskim promjenama.

Prof. dr. Melisa Ljuša, koja je učestvovala u projektu izrade Četvrtog nacionalnog i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja je kazala da se zahvaljujući projektnim aktivnostima UNDP-a, u BiH trenutno radi na uspostavljanju takozvanog MRV sistema, odnosno sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju podataka o klimatskim promjenama.

– Kroz projektne aktivnosti usmjereni smo na institucionalizaciju uspostave inventara emisija stakleničkih gasova, koji će zapravo pomoći da sa projektnog pristupa pređe u institucionalne okvire, gdje će naša ministarstva, tehničke institucije i široka grupa zainteresovanih strana imati svoju ulogu, bilo u dostavljanju podataka ili u analizama i sl. Ovaj sistem zahtijeva učešće svih ključnih institucija, vrijeme i naravno sredstva za njegovu uspostavu u cilju osiguranja njegove održivosti. On će pomoći da na jednom mjestu imamo baze podataka o emisijama gasova i jasne uloge i odgovornosti u pripemi inventara emisija. Na kraju, veoma je važno naglasiti da ćemo ovim stvoriti osnovu da se osiguraju vrlo značajna finansijska sredstva za projekte i jasno definisati u kojem smjeru trebaju da idu mjere prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena u BiH – kazala je Ljuša.

Očekuje se da ovi izvještaje uskoro usvoji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i da budu podneseni Sekretarijatu Okvirne konvencije o klimatskim promjenama te da će se u narednom periodu raditi na pripremi sljedećeg cikulsa izvještavanja o klimatskim promjenama.

RTV Slon/Fena