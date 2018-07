Ko će imati pravo na borački dodatak: Zakon prepoznaje četiri kategorije

Prijedlogom zakona o pravima demobilisanih boraca, koji je u čevrtak utvrdila Federalna vlada i po riječima resornog ministra Salke Bukvarevića, uputila ga istog dana po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru, među ostalim pravima je propisan novčani mjesečni borački dodatak.

Ministar Bukvarević je za Fenu izjavio da su propisane četiri kategorije za ostvarivanje tog prava.

U prvoj su demobilizirani branitelji s 57 godina života i tri godine učešća u oružanim snagama, u drugoj oni koji su navršili 60 godina života a godinu su proveli u borbi, dok su u trećoj grupi borci stari 65 godina i više. Za njih nema ograničenja u pogledu dužine učešća u ratu.

U četvrtoj kategoriji su žene s minimalno 50 godina života, a u oružanim snagama su bile najmanje godinu dana.

Sve ove kategorije moći će aplicirati za borački dodatak ako nemaju stalnih primanja i najmanje su godinu u evidenciji nezaposlenih.

Visinu dodatka određivat će množenje procentualnog iznosa minimalne penzije u FBiH s isplatnim koeficijentom čiju će vrijednost određivati godišnje Federalna vlada imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu, kazao je Bukvarević.

Za borce koji su u odbrambenim jedinicama proveli od 12 do 24 mjeseca, s koeficijentom će se množiti iznos od 40 posto minimalne penzije, od 24 do 36 mjeseci 50 posto, a za branioce što su u jedinicama bili od 36 do 48 mjeseci, visinu dodatka će odrediti množenje koeficijenta sa šezdesetpostotnim iznosom minimalne penzije u FBiH.

Za one koji su u borbi proveli više od 48 mjeseci, dodatak će se računati množenjem koeficijenta sa sedamdesetpostotnim iznosom penzije, kazao je ministar Bukvarević.

Borački dodatak je među 15 prava koje najavljuje Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Za provođenje zakona je potrebno 14.000.000 KM, s tim da se novac treba osigurati u skladu s potpisanim sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja, o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije BiH na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima.

Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobilisanih branilaca predviđena ovim zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Zakonom se nastoji osigurati finansiranje ovih prava u svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Predloženo je da zakon bude u primjeni od 1. januara iduće godine.