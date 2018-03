Ko će novi Blok 7 snabdijevati ugljem?

Od 320 miliona maraka koje su Vlada FBiH i Elektroprivreda BiH u protekle dvije godine trebale uložiti u rudnike koncerna za nabavku nove opreme i osavremenjavanje proizvodnje polovina je trebala biti uložena u Krekine rudnike. Kreka je u to vrijeme proglašena rudnikom od najvećeg interesa za rad Bloka 7 kada bude izgrađen, a priznalo se javno i da se u Kreku do tada nije dovoljno ulagalo. No, sve je ostalo samo na riječima, a od 158 miliona u Kreku je za dvije godine uloženo tek sedam miliona.

„Govoriti odvojeno o Bloku 7 kao o mogućem projektu i govoriti da on može biti uspješna investicija, bez uspješne dobro opremljene Kreke nije realna opcija, tako da rudari Kreke sve dok ne vide početak ozbiljnog investiranja u rudnike uglja u Tuzli ne vjeruju ni u početak izgradnje Bloka 7“, tvrdi Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH.

Dok je Kreka dobijala novac na kapaljku, drugim rudnicima u koncernu redovno su isplaćivane milionske tranše. Samo u 2017. godini uvedeno je novo široko čelo u jamu Raspotočje u RMU Zenica, novo široko čelo uvedeno je i u jamu Begići Bišani u RMU Kakanj, novi elektro hidrauliučni bager vrijedan 5,4 miliona KM pušten je u rad na površinskom kopu Vrtlište, a nabavljena su i dva damper kamiona za površinski kop Višća u RMU Đurđevik.

No kako tvrdi Husić, odgovornost za nerealizaciju investicione faze treba tražiti i u samoj upravi Kreke.

„Ima dosta toga za analizu. Treba vidjeti zašto smo i u samoj Kreki na određen način i u određenoj mjeri kasnili sa prezentacijom određenih projekata. Nije sve na drugoj strani istinu treba tražiti na pola puta“, tvrdi Husić.

I dok je Elektroprivreda stiskala kesu, a uprava Kreke šutila i radila na svoju ruku, rudari u krekinim rudnicima davali su sve od sebe da ispune planove. Tako je prošle godine proizvedeno 2,2 miliona tona uglja, čak polovina od ukupno proizvedenog uglja u svim rudnicima elepktroprivredinog koncerna. Radili su bez nove opreme, bez ovjerene zdravstvene knjižice, a nekada i bez plate. Radili su sa 1700 rudara manje, jer od 2010. do danas nijedan novi rudar u tru Krekina rudnika nije zaposlen. Tako danas jedna osoba radi na dva ili čak tri posla, samo kako proizvodnja ne bi trpila.

„Koristilo se iskustvo, inprovizacija, odvažnost, odlučnost, prevashodno ljudi u proizvodnim radilištima. Ali to ima svoju mjeru, ima svoju tačku kad oni neće moći bez obzira koliko to željeli, bez nove potrebne opreme neće moći prevazilaziti stanje u radilištima koja se budu nalazila ispred njih“, pojašnjava Husić.

„Rudara rudnika Kreka i sindikat apsolutno ne interesuje ko je kriv, da li je to uprava rudnika Kreka, ili uprava EP ili resorno ministarstvo. Mi tražimo samo jedno obezbjedite nam uslove za rad, dajte nam novu opremu, primite nove radnike, i samo jedno osnovno ono što treba, a to je plata“, poručuje Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnici uglja Kreka.

Svoje nezadovoljstvo često su pokazivali prijeteći štrajkovima, no od svih zahtjeva koje su glasno izgovarali, ispoštovan bi uvijek bio samo jedan. Dobili bi plaću čim se pobune, a sva ostalo, ostalo bi isto. Novac za investicije nije stizao. Za svo to vrijeme priča oko Bloka 7 kao najznačajnijeg energetskog projekta u zemlji nastavlja se, pripreme idu punom parom, a da niko ne postavlja pitanje ko će taj Blok snabdijevati ugljem?

„Finansijska sredstva za investiranje u rudnicima Kreka za vremenski period 2016. -2018. su 158 miliona KM. Mi danas imamo realizovano pet procenata od planiranog što nikako ne može niti jeste zadovoljilo potrebe na terenu“, tvrdi Husić.

Za potrebe rada Bloka 7 samo Krekini rudari morat će proizvesti tri miliona tona uglja godišnje. Danas sa zastarjelom opremom i manjkom radne snage proizvedu 2 miliona tona. Vremena još uvijek ima da se propusti koji su činjeni u prošlosti isprave, a iz tuzlanskih rudnika poručuju : „Tri miliona tona uglja Rudari Kreke u stanju su proizvesti s adekvatnom opremom i s pola svoje snage.“