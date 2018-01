Ko će pomoći i koliko da Tuzlaci napokon udišu čist zrak?

U toku sjednice pozicione stranke nastavile su optuživati Termoelektranu Tuzla za aerozagađenje, ali i majku prirodu, jer u Tuzli ne puše dovoljno vjetra da sav smrad iz dimnjaka odnese nekud dalje. Za to vrijeme opozicija nije osporavala udio TE u zagađenju zraka, no individualna ložišta smatra najvećim zagađivačima i na to je svih šest sati koliko je trajala rasprava pokušavala da uvjeri gradonačelnika i SDP, DF-a, Tuzlanske alternative i samostalnih vijećnika koji čine većinu u tuzlanskom vijeću. Tvrde da bi se rad Vijeća trebao usmjeriti u rješavanju toplifikacije grada kako bi se smanjilo zagađenje. No, za gradonačelnika Tuzle, priključak individualnih ložišta na sistem daljinskog grijanja tek je na trećem mjestu liste prioriteta. Prvo mjesto zauzima stav da se Federalnoj vladi i Paralmentu upute inicijative za nabavku i postavljanje uređaja za odsumporavanje u TE Tuzla.

„Naše mišljenje da moramo napraviti pritisak na vladu FBiH da riješimo 95% ovog problema, opet na Vladu FBiH znate li da je prosječna starost auta u FBiH 16,5 godina. U tuzli ima preko 100 hiljada automobila koji su stariji od 10 godina. A da mi pojačamo tempo toplifikacije, moramo duplo pojačati komunalnu službu za tu realizaciju“, kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Reagujući na izjavu gradonačelnika i vijećnika iz pozicije u kojoj se tvrdi da TE učestvuje u aerozagađenju sa 95%, a individualna ložišta tek sa 5%, iako za to nema nikakvih zvaničnih dokaza, predsjednik Kluba Vijećnika SDA Sabahudin Imamović kazao je da će Gradska vlast ako se potrudi da riješi tih 5% riješit zapravo 100% od onog što je u domenu lokalne vlasti.

„Da urade ono što je u njihovoj moći, kako bi na svoj način pomogli rješavanju problema aerozagađenja, a to je nasavak širenja mreže toplifikacije, i ulaganje u projekte energetske efikasnosti na način da sredstva koja dobijamo od Termoelektrane troše namjenski najmanje 80% upravo za obe projekte“, tvrdi vijećnik Imamović.

Iako je gradonačelnik u ime pozicije u vijeću na jučerašnjoj sjednici kolegija kazao kako će se upravo radi raspodjele sredstava od termoelektrane ići sa rebalansom budžeta, iako iz godine u godinu kompletna opozicija ne glasa za prijedlog budžeta jer nikada do sada, kao su nebrojeno puta tvrdili nisu imali pravo učestvovati u kreiranju gradskog budžeta Imamović tvrdi drugačije.

„Budžet usvaja gradsko vijeće, što se mene tiče može u toplifikaciju koliko god, ali ja ne mogu da govorim u ime gradskog vijeća“, tvrdi gradonačelnik Imamović.

No imao gradonačelnik uticaja na budžet ili nemao kako sam tvrdi, već treću godinu za redom upitna je korektna i prioritetna raspodjela sredstava u Budžetu kada su u pitanju sredstva od Termoelektrane Tuzla.

„Prije dvije godine prvi sam tražio izvještaj o utrošku sredstava koje smo dobili od Termoelektrane Tuzla, tek danas smo dobili informaciju iako smo tražili izvještaj“, kazao je Elvir Kasumović, predsjednik kluba vijećnika SBB-a u GV Tuzla.

„Mi smo svake godine ukazivali na neke nelogičnosti prilikom rasprave o proračunu. Imali smo zadnje dvije godine iz tih sredstava od 5 miliona, pola miliona se odvajalo na vraćanje kredita JKP Vodovod i kanalizacije. Ja sam to svaki pt rekao za govornicom međutim broj ruku u vijeću čini što čini“, tvrdi Ivica Kovačević, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a.

Kao odgovor na optužbe koje su danas prštale s govornice na račun tuzlanske fabrike struje, direktor Teromelektrane Tuzla Izet Džananović kazao je da oni ne bježe od izrade postrojenja za odsumporavanje, ali da su upravo nevladine organizacije koje se bore za ekologiju te koje koče izradu cijelog projekta vraćajući ga iznova na doradu već više od godinu dana. Neki prijedlozi su stručni, no većina ih je na žalost neosnovana.

„Da nije tako postrojenje za odsumporavanje na blokovima Termoelektrane Tuzla ili bi radilo ili bi se gradilo, u tom slučaju, bila bi sigurno neka faza, ne bi bila ova u kojoj smo danas“, tvrdi Džananović.

Pitali smo za komentar i jednu od najglasnijih zagovornica za čist zrak u Tuzli, Džemilu Agić, direktoricu Centra za ekologiju i energiju, koja je i sama priznala da je ovo udruženje slalo primjedbe na studiju, no ona se uopće ne smatra odgovornom što upravo takvi nalazi odgađaju izgradnju postrojenja za odsumporavanje.

„Nevažno od toga jesu to osnovane ili neosnovane primjedbe oni imaju tijela u ministarstvu koja odlučuju. Ukoliko su neosnovane primjedbe te primjedbe se odbace, ako se tu radi o nebulozama to će neko odbacit“, tvrdi Agić.

Dokle god je nevladinom sektoru nevažno kada će ovako važni projekti kao što je odsumporavanje biti završeni, dokle god se vijećnici budu svađali o tome koliko je čije učešće u zagađenju zraka, a ne budu počeli rješavati probleme u svojim dvorištima, tuzlake i njihovu djecu ubijat će i trovati zagađen zrak.