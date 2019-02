KO SDP Tuzla: Poziv Predsjedništvu i GO da razmotri specifičnu društveno-političku situaciju u TK

Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla na 12. sjednici Kantonalnog odbora proširenoj sa užim rukovodstvima Gradske i opštinskih organizacija SDPBiH sa TK razmatrao je aktuelnu političku situaciju na području Tuzlanskog kantona.

Pored aktuelne društveno-političke situacije razmatrani su i posljednji stavovi Glavnog odbora SDPBiH te konstatovano da KO SDPBiH Tuzla poštuje stavove SDPBiH da se neće pregovarati sa etnonacionalnim strankama (SNSD, HDZ, SDA) oko uspostave vlasti.

”Isto tako Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla je mišljenja da je i PDA, koja je neposredno pred Opće izbore 2018. godine postala iz SDA i koju su formirali bivši visoko pozicionirani članovi SDA, etnonacionalna stranka, te će prema njoj zauzimati stavove u skladu sa Zaključcima Glavnog odbora SDPBiH. Javnost treba znati da je poslije Općih izbora 2018. godine na političkoj sceni došlo do blokovskog svrstavanja političkih subjekata u Skupštini TK. Tako da jedan blok čine tzv. BH blok (SDP, DF.NS) sa ukupno 15 poslanika, drugi blok čine SDA i SBiH sa 11 poslanika i treći blok čine PDA i SBB. Iz navedenog jasno proizilazi da bi se došlo do stabilne skupštinske većine koju čine najmanje 18 poslanika u Skupštini TK mora doći do saradnje između dva politička bloka”, navodi se u saopćenju KO SDP BiH Tuzla.

Kantonalni organizacija SDPBiH Tuzla svjesna odgovornosti prema građanima i članovima, svjesni političke snage koju imamo kroz osvojenih 10 mandata i dva člana rukovodstva Skupštine TK, te njihove ključne uloge oko imenovanja predsjednika Skupštine i mandatara Vlade TK, sugeriše Predsjedništvu i Glavnom odboru SDPBiH, da u slučaju blokade političkih procesa zbog nemogućnosti uspostavljanja nove skupštinske većine i nemogućnosti formiranja Vlade Tuzlanskog kantona još jedanput razmotri specifičnu društveno-političku situaciju u TK i u skladu s tim donese adekvatne odluke, stoji u saopćenju.