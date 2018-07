Ko treba imati aparat za gašenje požara u automobilu? 

Za vožnju automobilom, naročito na duže relacije treba se dobro pripremiti. Vozači obično u automobilu imaju neophodnu opremu koja je često i predmet policijskih kontrola. Međutim, aparat za gašenje požara policajci će vam tražiti gotovo isključivo ukoliko vozite automobil na plin, a ni ta oblast nije u potpunosti zakonski regulisana. U nastavku priče saznajte ko sve treba imati aparat za gašenje požara i u kojim se situacijama on koristi..

Među svakodnevnim intervencijama vatrogasaca često se nađe i gašenje požara na automobilima. Istini za volju, uglavnom se radi o namjerno podmetnim požarima u parkiranim automobilima, ali ima i onih kod kojih se požari dešavaju u vožnji ili usljed saobraćajne nezgode. Uprkos uvriježenom mišljenju da su pod većim rizikom od izbijanja požara automobili koji voze na plin, u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla kažu da kroz njihov rad na terenu ova teorija nije dokazana.

„Što se tiče automobila i požara u automobilima, najčešće dolazi zbog neispravnih instalacija, pogotovo ako su to benzinski motori. Ako se u motoru desi kakav kvar, dolazi do isparavanja benzina i ostalih derivata i dolazi većinom do požara pod haubom“. – kazao je Asmir Buljubašić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.

Vatrogasci preporučuju da, bez obzira na energente koje koristite u automobilu i na zakonsku regulativu koja se razlikuje od kantona do kantona, kao sastavni dio opreme imate i aparat za gašenje požara, koji u slučaju nužde može biti od velike koristi. Nikako se ne preporučuje gašenje požara na automobilu vodom, jer kod požara izazvanog paljenjem goriva, voda može stvoriti zapaljivu i čak eksplozivnu mješavinu isparenja. Također, nije preporučljivo naglo otvaranje haube, jer dotok kiseonika može rasplamsati požar.

„Treba leći ispod auta i istrošiti taj aparat, tako da jednostavno zaguši požar, ako se desi u dijelu motora. Sve zavisi od veličine automobila da li je to automobil luksuzni, da li je to kamion, autobus, za sve postoje vrste S aparata i određena njihova veličina“. – dodaje Buljubašić.

No, bez obzira na vrstu i veličinu aparata, treba znati da on služi isključivo za gašenje početnih požara, dok požare u kojima je zahvaćena velika površina treba prepustiti isključivo profesionalcima. Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla još jednom skreću pažnju na problem prilaska zgradama, pa samim tim i ispred njih parkiranim automobilima, te apeluju na sve građane da vode računa o prohodnosti prilaza za vatrogasnog vozila kako bi se izbjegla tragedija i nastanak velike materijalne štete.