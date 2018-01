Koalicija bez krzna: Regionalni protesti podrške

Regionalni protest i globalna podrška pod nazivom “Zatvorimo farme krzna u BiH” održao se u nedjelju u Sarajevu na Trgu Bosne i Hercegovine, u Tuzli pred Mercator Centrom i u Beogradu pred Ambasadom Bosne i Hercegovine. Danas slijedi prosvjed u Zagrebu pred Ambasadom BiH, a istovremeno se cijeli svijet pridružio pružanjem globalne virtuelne podrške putem socijalnih mreža sa porukama “BiH, zatvori svoje farme krzna”, “BiH, spasi postojeći zakon” i #FurFreeBosnia.

Protestii se održavaju jer će Predstavnički dom PSBiH na 56. sjednici, zakazanoj za 31. januar odlučiti da li će se postojeća zabrana poštovati ili prekršiti svi principi zakonitosti te produžiti rok zabrane za dodatnih 10 godina. Naime, zabrana uzgoja krznašica u BiH već je stupila na snagu 1. januara ove godine.

Na protestu u Sarajevu se 28. januara s početkom u 13 sati, ispred Trga Bosne i Hercegovine, okupilo se mnoštvo građana, dajući podršku Koaliciji bez krzna BiH koja je povodom protesta pozvala sve one predstavnike vlasti, koji do sada nisu, da ipak odluče poštovati zakon i odbace Izvještaj zajedničke komisije oba doma parlamenta, kojim se produžava rok zabrane do 2028. godine.

Predlagaču izmjena i dopuna Zakona – Predragu Kožulu, obratila se “Činči” pismom u ime svih činčila, a zatim se pročitalo pismo odbjegle kune. Pisma će biti predata Predragu Kožulu uoči zakazane sjednice.

U isto vrijeme okupili su se aktivisti Koalicije u Tuzli, ispred Mercator Centra, pružajući podršku protestu u Sarajevu. Među aktivistima je i Lejla Al-Kaduri, magistrica modnog dizajna, koja je cijelu svoju karijeru posvetila humanom dizajnu, odnosno praktičnoj borbi protiv korištenja životinjskog krzna u svijetu mode.

U Beogradu se se istovremeno okupili prijatelji Koalicije bez krzna BiH – aktivisti udruženja “Sloboda za životinje” ispred ambasade Bosne i Hercegovine, pružajući podršku zabranu i životinjma.

Aktivisti udruge “Prijatelji životinja” će se u ponedjeljak u Zagrebu okupiti ispred ambasade i predati dopis BiH ambasadorici sa apelom na Parlamentarnu skupštinu BiH da odbaci sporni prijedlog zakona.

Interesantno je da dok regija protestuje, aktivisti širom svijeta pružaju virtuelnu podršku kroz hashtag #FurFreeBosnia.

Produženje roka zabrane uzgoja krznašica u BiH građanima ove zemlje donosi dolazak velikog broja farmi kuna iz Poljske, te samim tim i enormno zagađenje zraka, vode, uništenja lokalne poljoprivrede zbog učestalog bijega kuna, pad vrijednosti nekretnina i gubitak turističkog potencijala, a da pri tome neće niti jednog bosanca i hercegovca zaposliti.

Aktivisti iz BiH i čitavog svijeta nadaju se da će Predstavnički dom PSBiH donijeti pravu odluku te podržati zabranu koja je već na snazi, bez odobrenja odgode do 2028.