Kolegij gradonačelnika Tuzle utvrdio dva važna strateška dokumenta

Danas je održana je 82. sjednica Kolegija gradonačelnika, putem online komunikacije. Na sjednici su razmatrani i utvrđeni Nacrt Akcionog plana održivog razvoja upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Tuzle za period do 2030. godine, te Nacrt Strategije za građane treće životne dobi Grada Tuzle za period 2020.-2026., sa Akcionim planom za period 2020.-2023.

Ključni elementi Akcionog plana održivog razvoja upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Tuzle definirani su u skladu sa metodološkim preporukama potpisnika Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, čiji je potpisnik i gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović. Gradske službe su ovaj dokument pripremale u okviru projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljenika u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

„Potpisujući Sporazum gradonačelnika Evrope, preuzeo sam obavezu prema EU za smanjenje emisije CO 2 za najmanje 20% do 2020. godine. Zadovoljstvo mi je saopštiti da smo uradili više od obećanog. Smanjili smo emisiju CO 2 za 33,44%. To smo postigli širenjem mreže daljinskog grijanja, davanjem poticaja za prelazak na korištenje okolišno prihvatljivijih energenata za grijanje (poticaji za toplotne pumpe i peći na pelet), provođenjem mjera energetske efikasnosti utopljavanja zgrada (poticaji za utopljavanje), i drugih mjera energetske efikasnosti (povećanje pješačkih zona, semaforizacija, kružni tokovi, led rasvjeta, ozelenjavanje itd.). Dakle, smanjili smo emisiju CO 2 za 33,44% što predstavlja smanjenje emisije za 80.179 tona CO 2 , a naredni cilj EU i naš cilj je 40% do 2030. godine. Dosta smo uradili, ali imamo još više za uraditi. Zato smo danas usvojili Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Tuzle (SECAP), za period do 2030. godine“, izjavio je gradonačelnik Imamović.

Kolegij gradonačelnika je razmatrao i utvrdio Nacrt Strategije za građane treće životne dobi Grada Tuzle za period 2020.-2026. sa Akcionim planom za period 2020.-2023. Strategija je pripreljena u saradnji sa Švicarskim crvenim križem BiH,a u njenoj izradi, pored eksperata angažovanih od strane Švicarskog crvenog križa, učestvovali su predstavnici službi Grada Tuzle, Crvenog križa Grada Tuzle, javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla,te druge nadležne institucije i nevladine organizacije.Strategija predstavlja dodatni napor Grada Tuzle da pruži adekvatnu podršku građankama i građanima treće dobi, nastavljajući dobru praksu koja već postoji u određenim oblastima.

Oblasti obuhvaćene Strategijom su: socijalno uključivanje i dostojanstveno starenje, pristup podršci zajednice, osnažena socijalna i zdravstvena zaštita, kretanje kroz grad i prijevoz te zaštita i sigurnost starijih osoba. Nosilac izrade Strategije za građane treće životne dobi je Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Oba dokumenta će biti upućena Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.