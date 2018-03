Kolegij Skupštine TK razmatrao informaciju o trenutnoj epidemiološkoj slici TK

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je sjednicu na temu upoznavanja sa stanjem i stepenom ugroženosti zdravstvenog stanja građana izazvanog sezonskim virusom gripe.

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, dr. Blaško Topalović, UKC-a Tuzla, direktor Nešad Hotić, i Klinike za infektivne bolesti, direktor Sead Ahmetagić, upoznali su članove Kolegija sa epidemijom izazvanom virusom gripe i načinom na koji je zdravstveni sektor odgovorio ovom izazovu.

Naime, na našem kantonu od 02.10.2017. od kada se provodi nadzor nad akutnim respiratornim infekcijama, bolestima sličnim gripi i teške respiratorne infekcije, ukupno je registrovano 4.742 slučaja bolesti slične gripi i 18.571 slučaj akutnih respiratornih infekcija, a najveći broj akutnih respiratornih infekcija (1.568) se registruje u sedmici od 19.-25.02.2018 godine i od tada je u padu.

244 pacijenta su upućena na UKC Tuzla od čega je 101 pacijent hospitalizovan, 9 pacijenata je imalo smrti ishod, sa naglaskom da su svih 9 pacijenata bili hronični bolesnici, čije bolesti su uveliko narušile njihovo zdravstveno stanje i imunitet organizma, te su spadali u visoko rizične pacijente, s tim da niko od njih nije bio preventivno vakcinisan.

Zahvaljujući kvalitetnim pripremama i multidiscplinarnom i timskom pristupu zdravstvenog sektora i broj oboljelih i broj umrlih pacijenata daleko je manji nego u regionu.

Na UKC-u Tuzla hospitalizovano je još 40 osoba zaraženih sezonskom gripom za koje se može reći da su u stabilnom stanju.

Zahvaljujući velikoj stručnosti i profesionalnosti medicinskog osoblja, niti jedan pacijent se nije zarazio gripom u toku hospitalizacije, takođe, niti jedan medicinski radnik nije obolio.

U svrhu dodanog unaprjeđenja i pripremljenosti UKC-a Tuzla na pojave epidemija, planira se adaptacija prostora na Klinici za infektivne bolesti za izgradnju centra poluintenzivne njege u kojem bi svi bolesnici sa određenom zaraznom bolesti bili smješteni na jednom mjestu na kojem bi mogli dobiti svu potrebnu medicinsku njegu, čime bi se širenje bolesti na samoj klinici svela na minimum.

Gripa je bolest za koju se zna preko 1000 godina, i do danas čovječanstvo nije našlo adekvatan način za njeno totalno suzbijanje. Građanstvu se apeluje da se na vrijeme vakcinišu, i to naročito onaj dio građana koji spadaju u rizične kategorije, a to su pored hroničnih bolesnika i pretile osobe.