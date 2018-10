Kolekcionari iz BiH još uvijek u potrazi: Nestala umjetnička djela vrijedna stotine hiljada KM

Rat je opustošio našu zemlju, a modernizacija, nove tehnologije i urbanizacija samo su naizgled prikrile tu pustoš. Među onima koji su ostali bez doma, kada su ratne trube zatrubile, je i Enver Mulabdić – kolekcionar koji trenutno živi u Bihaću. No, osim kuće, ostao je i bez dijela svoje duše; umjetničkih slika koje je skupljao decenijama. Svoju brižno čuvanu zbirku vrijednu nekoliko stotina hiljada maraka, s početkom rata ostavio je na čuvanje svom komšiji u Bosanskom Novom, da bi nedugo nakon toga nestao i komšija i sve Enverove umjetnine.

Ponovo ih je vidio prvi put nakon rata na jednoj od izložbi u Srbiji gdje ih je Đuro Popović, srpski kolekcionar predstavio kao svoje. ”Taj čovjek nije imao nijednu sliku kad je počeo rat. On je bio član Stranke srpskog jedinstva, Arkanove stranke i kad se rat završio u katalogu mu je pisalo da ima hiljadu umjetničkih djela. U toj kolekciji stoje vrijedna djela, da ne nabrajam šta ima. Policija u Srbiji ćuti, niko ništa ne radi,” rekao je Enver Mulabdić, kolekcionar umjetnina.

Mulabdićeva djela su također u toj kolekciji, a od toga su četiri kapitalna djela: Ženski akt Petra Tiješića, Magdalena autora Đoke Mazalića, slika Vilka Šeferova i skulptura Meditacija – Frane Kršinića. No, kraj obmanama ovdje ne staje, pa se ova djela navode pod drugim imenom i sa drugim autorom. ”Slika Tiješićeva se atribuira da je Jovana Bijelića. Šeferova slika se predstavlja da je slika mađarskog slikara. Kršinićeva skulptura se ne vodi da je to ”Meditacija” nego da je to slika ”Ženski akt,” objasnio je Mulabdić.

Iako je Interpol iz Sarajeva zbog otuđenih Mulabdićevih djela poslao upit u Beograd; odgovora nije bilo. Upravo zbog ovog slučaja, ali i zbog brojnih drugih krađa umjetničkih djela, organizovana je konferencija ”Ilegalna trgovina umjetninama u BiH,” kako bi se BiH suočila sa ovim – za krijumčare profitabilnim zanimanjem.

”Radi se o milionskim vrijednostima. Trgovina umjetninama je druga u svijetu, a s druge strane naša država je oštećena u smislu kulturne baštine odnosno za djela koja su nacionalno dobro države,” rekao je Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle.

Među otuđenim kulturnim blagom su i 62 umjetnička djela iz Međunarodne Galerije Tuzla za kojima se i dalje traga, a čitava BiH je pogodno tlo za one koji se bave ovom, za sada nekažnjenom nezakonitom radnjom.

”BiH osim što ima svoje probleme po ovom pitanju koristi se i kao tranzit odnosno kao područje koje je pogodno za krijumčare jednostavno zbog našeg sistema, to im je prostor koji im odgovara,” zaključio je Dženan Jusufović.

Da ne bi bilo tako, potrebna je šira saradnja institucija kao i međunarodnih eksperata iz oblasti ilegalne trgovine umjetninama kako bi oni koji su pravi vlasnici mogli uživati u kulturnom blagu, te kako bi nacionalno blago naše države zaista i bilo unutar, a ne van njenih granica. Ova konferencija bi mogla tome doprinijeti jer je učešće uzelo preko 30 predstavnika institucija i organizacija koje su najavile opsežne radnje i akcije sve sa ciljem otklanjanja ovog problema, jer ipak: ”prava umjetnost ostaje za vječnost”… ne vrijedi li je njegovati?