Kolektivna dženaza 20. aprila u Vlasenici: Traga se za još 1.000 ubijenih!

21. aprila 1992. godine jedinice pod kontrolom Kriznog štaba Vlasenice preuzele su kontrolu nad ovim gradom. Tada je krenuo masovni pogrom bošnjačkog stanovništva ovih prostora. Tokom rata ubijeno je oko 2.500 Vlaseničana, a oko hiljadu ih je ubijeno u Srebrenici. Među ubijenima su i dva brata Ferhatović Meho i Mirsad – za čijim se tijelima tragalo više od 20 godina. No, prošle godine njihovi posmrtni ostaci su pronađeni, a njihov brat Mensur sprema se za ukop. Mensur je u predratnim i ratnim godinama živio u Splitu – redovno dobijajući informacije o dešavanjima u rodnom kraju.

”Kada sam razgovarao sa ocem, kaže on: ”Oko kuće nam hodaju komšije sa čarapama na glavama, blokirani smo ne možemo ništa.” Kada sam ga poslije zvao rekao je: ”Razvaljena su vrata u kući, odveli su Mehu i Mirsada, a mene su onesvijestili udarili su me u glavu.” Dva brata su odveli iz kuće tu večer, a on je živio u Vlasenici do septembra mjeseca” rekao je Mensur Ferhatović.

Tada mu je ubijen i otac, kojeg je ukopao na drugoj kolektivnoj dženazi, a sada će, na 16. kolektivnoj dženazi ukopati i svoja dva brata. Opseg stravičnih zločina najbolje pokazuje činjenica da su tijela ubijenih Vlaseničana do sada pronađena na 109 lokacija u 12 masovnih grobnica, dok su tijela 20 žrtava koje će biti ukopane na ovogodišnjoj dženazi pronađena tek prošle godine.

”Žrtve su pronađene prošle godine na području Pećine na dijelu magistralnog puta Han Pijesak – Vlasenica, ubijene su kod vode i dole u podnožju su ukopane” objašnjava Mujo Hadžiomerović, predsjednik organizacionog odbora za 16. kolektivnu dženazu u Vlasenici.

No, ono što najviše boli porodice žrtava jeste spora pravda za počionice stravičnih zločina u Vlasenici.

”Previše je zločina počinjeno u Vlasenici i neshvatljivo je da je samo troje odgovaralo. Među njima je Dragan Nikolić koji je izdržao kaznu. U njegovoj odbrani i priznanju može se pronaći da je Vlasenica imala najveći logor kroz koji je prošlo 8.000 ljudi.”

Osim Nikolića, osuđeni su i Basta Dragan na 22 godine, te Goran Višković na 18 godina zatvora. Ipak, ovakav kolektivan zločin nisu mogla počiniti samo tri čovjeka, pa se tako brojni počinioci zločina i dalje kreću po ovom gradu.

”Oni kraj nas žive, smiju nam se u lice, pokušavaju nas obeshrabriti da ne dolazimo, šepure se tamo… ipak u zadnje vrijeme su pobjegli kad je podignuta optužnica protiv Kraljevića. Svi koji su bili u njegovom jurišnom odredu pobjegli su: od braće Došića, Pajića, i Mazić koji je sa mnom studirao. Znamo da su oni tu bili” rekao je Mensur Ferhatović. ”Ovo je moj apel svim sugrađanima i građanima Tuzle da svojim prisustvom odaju počast našim žrtvama jer zaista je do sada bilo skromno prisustvo ljudi dan uoči kolektivne dženaze” kaže imam Nurdin Grahić.

A građani će sutra imati priliku da odaju počast žrtvama, kada će ispred Komemorativnog centra Tuzla biti ispraćena tijela ubijenih. Tijela žrtava će potom 20. aprila na Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici od 12:20 biti ukopana nakon dženaze namaza – koju će predvoditi Muftija tuzlanski Vahid – ef. Fazlović.