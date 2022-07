Kolike su cijene goriva danas u FBiH?

Iako su cijene nafte na svjetskom tržistu posljednjih dana pale ispod 100 $ po barelu, cijene goriva u Federaciji BiH ne prate ovaj trend pada cijena nafte.

Prema informacijama Federalnog ministarstva trgovine prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan 14.7.2022. godine za Premium bezolovni benzin 95 iznosi 3,37 KM/litru i za DIZEL 3,52 KM/litru.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na dan 14.7.2022. godine u Federaciji BiH je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 3,31 do 3,61 KM/litru;

– DIZEL BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,46 do 3,76 KM/litru.



Iz Ministarstva u odgovoru na upit RTV Slon, ističu da je i dalje na snazi mjera Vlade Feeracije o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate kojom je propisana privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima maksimalnu visinu marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.Predmetna Odluka je na snazi i primjenjuje se od 03.04.2021. godine.



Sve informacije o cijenama naftnih derivata građani mogu saznati putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših.