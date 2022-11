Koliko asistenti u nastavi zaista pomažu djeci sa poteškoćama?

“ Ja sam Adi Hasanović. Ja se družim sa svojim drugovima. Oni se zovu Bakir, Zana, Lana, Amina, Adi, Alisa, Ajša”

Svako od nas ima svoju priču, a ovako svoju počinje Adi. On je dječak sa blažim oblikom autizma, no to mu ne predstavlja prepreku da stiče nova znanja, gradi prijateljstva i prolazi kroz sve ono što podrazumijeva đačko doba. U osnovnoj školi Mejdan u kojoj pohađa šesti razred prihvaćen je takav kakav jeste. Malo drugačiji, ali ipak poseban. Da lakše izvršava školske obaveze u svemu mu pomaže njegova asistentica Sanela Hasanbašić.

“Divan dječak. Mogu vam reći da je to dječak sa autizmom koji je dosta napredovao. Čula sam za njega prije nego sam došla u ovu školu, a u to sam se uvjerila i sada. Mogu samo reći da je divan dječak”, kazala je Sanela Hasanbašić, asistentica u nastavi u OŠ “Mejdan” Tuzla.



Voli da ide u školi, piše i crta. Voli da se druži i sretan je jer ima priliku da sjedi u školskoj klupi i bude dio nastave. Najviše interesovanja ima za prirodne nauke. Adija svi vole čak i djeca iz drugih odjeljenja, kažu njegovi drugari. Rado mu pomažu u svemu i trude se da mu period školovanja ispune što ljepšim trenucima.

“ Ja i Adi se družimo od prvog razreda već šest godina i smatramo ga kao najboljeg druga. On ima svoje učiteljice koje ga čuvaju ali mu i mi pomažemo, igramo se s njim i uradimo sve što treba”, rekao je Bakir Jaganjac, učenik šestog razreda OŠ “Mejdan” Tuzla .



“Puno ga volimo i oni koji su išli u drugo odjeljenje i oni su ga zavoljeli. Mi kad mu pomažemo, mi mu objasnimo nešto a dođe i nastavnica da mu pomogne sa radom, a ponekad mu pomažemo i da se smiri kada je uznemiren da bi bio raspoložen”, rekla je Zana Kaletović, učenica šestog razreda OŠ “Mejdan” Tuzla .



Za razliku od druge djece, Adi na nešto drugačiji način prolazi kroz obrazovni proces. Iako za njega nastava traje tri sata dnevno, od početka školovanja do danas pokazao je izuzetan napredak. Zahvaljujući izmjenama Pedagoških standarda i normativa u TK, Adi ima asistenta u nastavi koji mu prije svega pruža podršku, a potom i pomoć da što uspješnije završi svoje školske obaveze.

“Biti asistent u nastavi je kao i svaki posao i teško i lagano. Lijepo je jer radite nešto humano, i jako je lijepo raditi sa djecom, međutim ima svoje poteškoće, jer moramo procijeniti koliko dječak može da radi i kada”, rekla je Sanela Hasanbašić, asistentica u nastavi u OŠ “Mejdan” Tuzla.



Da uvođenje asistenata u nastavu olakšava rad i ostalim nastavnicima, mišljenja je direktor osnovne škole Mejdan Dževad Mehić. Ističe kako su i roditelji zadovoljni ovakvim načinom rada sa djecom kojima je pomoć zaista potrebna.

“ Moram reći da asistenti zaista puno pomažu. Nastavnici u odjeljenju sa 25 učenika jako teško mogu ostvariti sve ciljeve za vrijeme časa. Upravo zato asistent bude uz učenika sa poteškoćama u razvoju i pruža mu elementarnu pomoć a to je da usmjerava učenika da sluša nastavnika i da one upute koje nastavnik daje za svu djecu da on to primijeni”, istakao je Dževad Mehić, direktor O.Š “Mejdan” Tuzla.

Osnovna škola Mejdan nije jedina koja primjenjuje ovu praksu. Na području Tuzlanskog kantona prije početka nove školske godine, resorno ministarstvo izdalo je više od 100 saglasnosti školama za angažovanje asistenata u nastavi.

“ Asistent u nastavi je osoba koja se nalazi u učionici sa djetetom koje ima posebnu potrebu i obavlja poslove lične pomoći, na komunikaciji, socijalnoj skrbi. Dakle svaka škola koja je tražila potrebu sa validnom dokumentacijom dobila je mogućnost da raspiše konkurs za uvođenje asistenata u nastavi”, zaključio je Almedin Ibrišimović, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih.



Individualni pristup dopušta da svaki učenik na svoj način pokaže koliko je bitan za zajednicu i koliko doprinosi njenom razvoju. Uvođenjem asistenata u nastavi olakšana je inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovni proces, jer to je upravo ono čemu se teži – da škola bude po mjeri svakog učenika.