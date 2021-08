Koliko je novca potrebno izdvojiti za opremanje đaka?

Nastava za učenike osnovih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra 2021. godine. Ove godine će besplatne udžbenike dobiti učenici od prvog do četvrtog razreda, a besplatne udžbenike dobit će i učenici šestog razreda koji su u stanju socijalne potrebe. Roditelji su već krenuli sa nabavkom svega što je potrebno za jednog školarca, a vrše se i kalkulacije kako bi se kupilo sve što je potrebno, a sa druge strane da se izdvoji što manje novca.

Mira Zubčević majka je dvoje djece, osnovca i srednjoškolca kaže da je kupovina udžbenika najskuplja karika kada je u pitanju početak školske godine.

„Za srednjoškolca je malo teže i za to mi treba nekih 400 KM, dok za osnovca trebam izdvojiti oko 300 KM plus školski pribor koji se troši.” kaže Mira Zubčević.

Kada je riječ o školskom priboru tu spadaju sveske, olovke, pernice, gumice kao i najpotrebnija stvar, a to su školske torbe. One se mogu kupiti vrlo povoljno i cijene se kreću od najjeftinijih oko 10 KM do onih najskupljih oko 90 KM. Međutim, zbog izdržljivosti roditelji se u većini slučajeva odlučuju za kupovinu torbi srednjeg kvaliteta i za tu torbu morate izdvojiti od 30 do 40 KM. Kada je riječ o školskom priboru on se isto tako može kupiti po različitim cijenama, a kako smo ranije rekli radi se o priboru kojeg je potrebno kupovati tokom cijele školske godine. Za te namjene morate izdvojiti oko nekih stotinjak KM za jednog školarca.

Prostom matematikom možemo utvrditi ,kako je za opremanje dva školarca potrebno izdvojiti oko 700 KM. Polazak u školsku godinu za Miru, ali i ostale roditelje predstavlja velike novčane izdatke.

“Kupovati nove knjige je teško, zato ponekad kupujem polovne knjige . Kada je u pitanju srednja škola moram udžbenike za praksu uzimati od druge djece, jer to ne mogu kupiti sve.” dodaje Zubčević.

U većini slučajeva se roditelji opredjeljuju za kupovinu polovnih knjiga za koje ćete uštedjeti svega nekoliko desetina KM, što naravno nije dovoljno.

Međutim, za polazak u školu svom školarcu je potrebno obezbijediti i odjeću i obuću jer su onu od prošle godine već prerasli. Nažalost ove godine, mnoga djeca će u novu školsku godinu krenuti u staroj garderobi i sa starim školskim torbama i patikama, pa stoga dragi roditelji ukažite vašoj djeci da svoje prijatelje ne mjere po odjeći ili novom priboru, nego po prijateljstvu i znanju. Sretan početak nove školske godine.