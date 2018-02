Koliko „poreza na porez“ plaćaju privrednici?

Mogućnosti pokretanja inicijative za smanjenje parafiskalnih nameta privredi, bila je tema rasprave na redovnoj sjednici Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam TK koja je okupila privrednike i predstavnike resornog kantonalnog ministarstva.

Ukidanjem ili bar smanjenjem parafiskalnih nameta kojima su zatrpani privrednici u našoj zemlji omogućio bi se brži razvoj privrede i stavranje boljeg ambijenta za strane ulagače, ali i domaće privrednike koji bi imali priliku i kojima bi ostalo više novca za širenje biznisa. No cijelu priču oko parafiskalnih nameta treba staviti u zakonski okvir, ali prije toga treba ih sve sabrati i doći do stvarnog podatka, koliko su to privrednici zaista opterećeni obavezama koje im nameće država.

„Mi trebamo priznati, i bilo ko ko kaže da nema parafiskalnih nameta u privredi- ima ih. Federalni zakon o turizmu ukinuo je turističku taksu i to je jedan doprinos skidanju jednog od parafiskalnih nameta, i tako treba krenuti redom i Vlada TK će podržati to, ali u svakom slučaju danas privrednici trebaju staviti na papir koji su to parafiskalni nameti i da vidimo koji realno se mogu ukinuti“, izjavio je Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Kasim Selimović, Predsjednik Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam TK tvrdi da parafiskalni nameti privredu opterećavaju više od 200 posto.

„Mi se često pozivamo na opterećenje plate 70 posto, no kada dodamo sve te dodatne parafiskalne namete mislim da je naše opterećenje 300 do 500 posto, znači na jednu marku je pet puta više troškova da bi realizovali neku poslovnu ideju i riješili neki problem, mi nailazimo na takva opterećenja“, ističe Selimović.

Sva ova opterećenja u konačnici najviše osjete i sami radnici, jer poslodavci nemaju mogućnost povećati im plaće upravo zbog opterećenja parafiskalnim nametima.

„U svakom slučaju mi poslodavci nudimo rješenje kako da radnike nagradimo više, da isplatimo veće plate, ali to tražimo isto od svakog nivoa vlasti da reducira opterećenja za koja je dokazano da su nerealna“, dodaje Selimović.

Tvrdi da se o smanjenu parafiskalnih nameta govori, ali da nijedan nivo vlasti još nije poduzeo ništa konkretno i krajnje je vrijeme da se nešto učini po tom pitanju.

Kantonalni zakon koji uređuje oblast turizma prema mišljenju zaposlenih u ovoj branši daje pozitivne rezultate na terenu i jedini je u Federaciji koji nalaže svim turističkim agencijama da moraju imati licencu, no donošenje Zakona o turizmu u FBiH koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri donijelo bi mnogo više pozitivnih pomaka.

„Sa tim Zakonom se ukida parafiskalni namet tzv. Turistička taksa koja je 0,05 posto po iznosu ostvarenog prihoda u toku godine bez obzira da li ste poslovali pozitivno ili negativno“, izjavio je Asim Bečić, privatni poduzetnik.

On tvrdi da je to plaćanje poreza na porez, jer je u cijenu usluge već jednom bio uračunat i plaćen porez, što je najveće optrećenje za privrednike, a u konačnici ni u Evropi takva vrsta nameta nije dozvoljena.