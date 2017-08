Koliko roditelje košta polazak djece u školu?

Približava se početak školske godine, a za udžbenike, radne sveske i školski pribor, roditelji moraju da izdvoje i do nekoliko stotina maraka u zavisnosti od toga koji razred djete pohađa i gdje kupuju. Roditeljima prvačića sigurno će biti nešto lakše, jer su ove godine za sve učenike koji polaze u prvi razred devetogodišnje škole obezbjeđeni besplatni udžbenici. Federalno ministarstvo obrazovanja te Vlada TK osigurali su 196.000 KM za nabavku udžbenika za oko 4.250 prvačića sa područja TK.

„ Molimo roditelje učenika prvih razreda da ne nabavljaju nikakve udžbenike, da će oni biti, mi se nadamo na vrijeme, barem do početka, ako ne krajem augusta dostavljeni školama, da će u prvih 7 do 15 dana svi udžbenici biti dostavljeni.“, istakla je Mersija Jahić pomoćnica ministra obrazovanja TK.

No tu roditeljskim mukama nije kraj. Za polazak u školu svakako treba obezbjediti i školski pribor. Kvalitet i cijene školskog pribora su izuzetno šarolike. Osim udžbenika roditelji svakako trebaju izdvojiti veću sumu novca kada je u pitanju kupovina školskog pribora. Tu prije svega mislimo na školske torbe čije cijene diktiraju proizvođači i ono što je naslikano na njima. Obične torbe, bez ikakvih ukrasa koštaju od 14.00 KM pa nadalje. One koje su najviše primamljive prvačičima i na kojima su naslikani likovi iz crtića koštaju od 60,00 KM pa nadalje. Tu su svakako i sveske koje su neizbježne za naše školarce. Njihova cijena kreće se od 0,20 do 4,00 KM u zavisnosti od toga što je na njima naslikano i koje su veličine. Ono što je svakako potrebno našim školarcima jesu i pernice, odnosno olokvke, i sve ono što je potrebno za pisanje. Pernice bez ikakvih ukrasa koštaju od 1,5 KM pa na dalje, a one sa likovima iz crtića, koje su opet primamljive našim prvačićima koštaju od 6,00 KM pa nadalje. Naravno novce treba izdvojiti i za bojice, plastelin, gumice i sve ono što je neophodno za školovanje odnosno polazak u školu.

Na kraju ovog spiska nerijetko dolaze obuća i odjeća neophodne za predstojeću godinu. I za to treba izdvojiti nekoliko stotina maraka,opet u zavisnosti od toga da li odjevne predmete kupujte u buticima ili na pijaci. Uzme li se u obzir sve navedeno, polazak u školu bez obzira radi li ste o prvačiću ili djetetu koje polazi u naredni razred ili pak srednju školu, kupovina svega neophodnog je udar na kućni budžet. Zato roditelji za ove dane štede koliko je to moguće u vremenu kada manje od polovine građana naše zemlje prima prosječnu platu koja iznosi 860, 00 KM. Oni koji su na minimalcu ili ne rade, moraju se zadužiti kako bi svoje školarce dostojanstveno ispratili u novu školsku godinu.