Koliko su rasle plate i penzije u posljednjih osam godina

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za juni 2022. u Federaciji BiH iznosila je 1.115 KM, i viša je za 0,5 posto, a realno niža za 1,2 posto, nego u prethodnom mjesecu.

“U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za juni nominalno je viša za 11,6 posto, a realno niža za 4,4 posto”, saopšteno je iz Federalnog zavoda.

Prosječna plaća u FBiH tokom mandata prethodne Vlade povećana je za 20 KM, sa 817 na 847 KM. Tokom prvog mandata Vlade premijera Fadila Novalića prosječna plaća je povećana za 67 KM, na 914 KM.

Prosječna plata na početku mandata sadašnje Vlade FBiH iznosila je 834 KM. Prema posljednjim podacima za juni ove godine, ona je 1.115 KM.

Novalić je nedavno izjavio da su novi fiskalni zakoni preduvjet za rast najniže plate u FBiH.

“Kao iskusni privrednik i neko ko je zapošljavao hiljade ljudi dobro znam šta bi ti zakoni značili građanima, ali nažalost politikanstvo je bilo jače. Da smo fiskalne zakone usvojili, sada bismo u ovo teško vrijeme poskupljenja izazvanih globalnom inflacijom imali prijeko neophodno rasterećenje privrede i povećanje plata radnicima. Čini se da je ovdje nedostajala hrabrost ostalih aktera da ovu ključnu reformu provedemo do kraja”, rekao je Novalić.

Dodao je da nakon što Parlament FBiH usvoji nove fiskalne zakone bit će stvorene pretpostavke za veći rast najniže plate bez štetnih posljedica za privredu i zaposlenost.

“Predviđeno je oporezivanje dividende, što je korak ka tome da spriječimo isplatu plata na ruke”, naglasio je premijer Novalić.

Rast penzija 2014. – 2022.

U periodu od 1. marta 2018., kada je počela primjena novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) u Federaciji BiH, pa do 31.12.2020. godine, visina prosječne penzije porasla je za 15,24 posto, dok je, usljed dodatnih vanrednih povećanja, najniža penzija rasla za 17,17 posto.

“Aktuelna Vlada FBiH je u saradnji s penzionerima napravila veliku reformu PIO sistema, koja je omogućila, prije svega, redovnost isplata, stabilnost i likvidnost Fonda PIO te konstantan rast penzija. Zahvaljujući novom Zakonu o PIO, Fond od 2020. godine posluje putem trezora, odnosno penzije se isplaćuju iz federalnog budžeta što je dovelo do dodatne sigurnosti, jer je Federacija garant isplata”, izjavio je to Emir Hodžić, šef Odjeljenja za aktuarstvo u Zavodu PIO/MIO FbiH, dodajući da je Zakonom o izvršenju budžeta FBiH, isplata penzija je stavljena u vrh prioriteta i one se isplaćuju do svakog 5. u mjesecu.

Rast prosječne penzije za vrijeme prethodne Vlade iznosio je 26 KM, sa 339 na 365 KM, od početka 2015. do kraja 2018. godine 34 KM (sa 365 na 399 KM). U posljednje tri godine prosječna penzija je povećana za 30 KM.

“Minimalna penzija kada smo došli, bila je 326, danas je 424,43 KM, prosječna samostalna penzija iznosi 544,87 KM. Što se tiče penzija, s povećanjima smo počeli u martu 2018., tako je prosječna penzija porasla za 31 posto, a minimalna za 35 posto. To je činjenica”, naglasio je Novalić.

Životni standard

Proporcionalno rastu plaća (4,4 posto) i penzija (3,6 posto) u odnosu na inflaciju (1,6 posto), životni standard u FBiH za vrijeme prethodnog saziva Vlade poboljšan je za 2,8 (radnici), odnosno dva posto (penzioneri). U vrijeme prvog mandata aktuelne Vlade, pak, rast plaća od 9,6 posto i rast penzija od 8,9 posto te inflacija od dva posto rezultirali su jačanjem životnog standarda radnika za 7,6 posto, dok je penzionerski standard povećan za 6,9 posto.

U posljednje tri godine, unatoč skoku cijena za 5,3 posto, zahvaljujući povećanju plaća za 13,2 posto i penzija za 6,6 posto, životni standard radnika napredovao je za 7,9 posto, a penzionera za 1,3 posto. Posebno nezadovoljan situacijom penzionera, premijer Novalić je istakao da je Vlada Federacije BiH učinila sve kako bi u ovoj godini penzije povećala dva puta.

