Kolovoz mokar, gužve na graničnim prijelazima

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i učestalih lokalnih padavina, vozače pozivamo na pojačan oprez. Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje ili kamenja na kolovoz. Pojačan promet vozila bilježi se na aktuelnim izletištima, kao i na graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Zbog vjerske manifestacije „Sv.Ivo“ Podmilačje danas i sutra (23. i 24.06.) neće biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-5 u Jajcu, na mostu preko rijeke Plive.

Zbog održavanja vjerske manifestacije „Sv.Ivo“ Podmilačje, danas (23.06.) do 22 sata i sutra (24.06.) od 06 do 16 sati na magistralnom putu M-16 Jajce-Podmilačje-Banja Luka zabranjuje se saobraćaj teretnim vozilima. Saobraćaj teretnih vozila će se preusmjeriti putnim pravcima: Jajce-Mrkonjić Grad-Banja Luka, Jajce-Šipovo-Kupres i Travnik-Skender Vakuf-Banja Luka. Također, do sutra (24.06.) do ponoći na području Srednjobosanskog kantona zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačanog prometa vozila na ovoj dionici, formiraju se duge kolone u oba smjera. Putnička vozila mogu koristiti alternativni pravac R-445 Zenica-Tetovo-Nemila. Napominjemo da su i na ovom pravcu u toku radovi na asfaltiranju, tako da se na mjestima radova saobraća jednom trakom, uz povremene kraće obustave.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima. Izdvajamo magistralne puteve: Jošanica-Stup, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralni put M-5 u Ključu i M-17 u Mostaru.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.