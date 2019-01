Kolovoz pretežno mokar: Povećana opasnost od odrona zemlje i kamenja

Ugaženog snijega i leda na kolovozu jutros ima u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Izdvajamo dionice: Drvar-Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac-Ključ, Livno-Šuica-Kupres, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Travnik-Donji Vakuf. Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na ovim dionicama obavezno je korištenje lanaca.

Na ostalim putevima u našoj zemlji kolovoz je pretežno mokar, a povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja, kao i od obrušavanja sniježnih lavina. Zbog niskih temperatura upozoravamo i na moguću poledicu, posebno u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Na snazi su zimski uslovi vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnijih sniježnih padavina, može doći do zabrane ili ograničenja saobraćaja za pojedine kategorije vozila. Policija će pojačati kontrole i isključivati iz saobraćaja vozila bez zimske opreme i preduzimati druge mjere u cilju stvaranja preduslova za sigurno saobraćanje.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog nestabilnosti mosta na graničnom prelazu Brčko-Gunja, obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse. Na graničnom prelazu Bosanski Novi-Dvor obustavljen je saobraćaj zbog radova u Hrvatskoj.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta

Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-456 Priboj-Sapna, zbog izgradnje mosta preko rijeke Janja obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati obilaznicom u neposrednoj blizini.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-474 Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.