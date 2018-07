Komemoracija u čast Oliveru Dragojeviću: Ostavio je neizbrisiv trag

Oliver Dragojević je svojom glazbom i ljudskim vrlinama ostavio neizbrisiv trag u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj, a bio je cijenjen i izvan granica naše Domovine, istaknuto je u utorak u splitskom HNK-u na komemoraciji u čast legendarnom glazbeniku koji je umro u nedjelju.

Pjesnik Jakša Fiamengo je istaknuo kako je Oliver Dragojević bio tako velik u svojem poslu da ga nitko ne može nadmašiti.

“Ti is bio jedini, jedinstven, takav ćeš i ostati i nema toga tko te može nadmašiti u tvom poslu”, rekao je Fiamengo o Oliveru, prenosi Hina.

Nikša Bareza je u ime hrvatske unije glazbenika na komemoraciji izrazio sućut Oliverovoj obitelji, prijateljima i štovateljima.

Bareza je istaknuo kako smo od nedjelje, kada je Oliver umro, svi gubitnici bez obzira, kako se izrazio, tko smo, odakle dolazimo, kojim se poslom bavimo, kojem se Bogu molimo ili ne molimo.

“Taj dan izgubili smo onog koji nam je život činio ljepšim i smislenim, a to jest moć onih najvećih – da nas ujedine u bolu i u radosti, zadnjih dana u bolu, a prije toga desetljećima u radosti”, naglasio je Bareza.

Pjevač Zlatan Stipišić Gibonni za Olivera je rekao da je “najslavniji i najveći”.

“Oliver je rekao kako je on na svom brodu i kapetan i sluga, ja znam da je mislio na svoj brod, a svi koji smo mu prijatelji znamo da je to istina o svim drugim segmentima života, i o njegovoj muzici i kakav je bio u društvu – prvi a za sebe uvijek zadnji. Ja bi želio reći svome kapetanu da je sve kako triba i da je svo ovo more samo za tebe”, rekao je Gibonni zaplakavši na pozornici splitskog HNK-a izgovarajući te riječi.

Glumac splitskog HNK Trpimir Jurkić čitajući preko razglasa spomen na Olivera istaknuo je kako je otišao najveći glazbenik među pjevačima i najveći pjevač među glazbenicima.

“Otišao je iscjelitelj pjesmom, čovjek čije su se pjesme pokazale kao terapija. Ostavio je neizbrisiv trag”, istaknuo je Jurkić.

Za vrijeme komemoracije mjesne su klape otpjevale nekoliko Oliverovih pjesama, a na višemetarskom video-zidu na pozornici splitskog HNK prikazno je nekoliko video snimki na kojim Oliver izvodi svoje hitove.

Komemoracija je završena višeminutnim pljeskom u čast Olivera te su nazočni zapjevali njegov bezvremenski hit “Vjeruj u ljubav”.

Komemoraciji su, uz obitelj i prijatelje, nazočili hrvatski državni čelnici – predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Brojni građani upisuju su u knjigu žalosti.

U 18,50 sati kreće posljednji ispraćaj Olivera iz crkve sv. Frane preko Rive do katamarana koji će ga posljednji put odvesti u voljenu Velu Luku, gdje će u srijedu u 18 sati na mjesnom groblju sv. Roka biti pogreb.

U povodu smrti Olivera Dragojevića hrvatska Vlada je utorak proglasila Danom nacionalne sućuti.

(RTV Slon/Fena)