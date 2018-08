Komisija za Borački zakon sjednicu zakazala za četvrtak, borci je žele sutra

Predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta FBiH Jasenko Tufekčić za četvrtak je sazvao sjednicu tog tijela kako bi se riješio nesporazum u vezi s tekstom zakona o demobilisanih borcima i njihovim porodicama, dok s druge strane bivši borci ne žele čekati četvrtak i parlamentarcima daju rok do sutra.

Drago Grbavac, predsjednik Udruženja “Zaboravljeni branitelji”, kazao je da bivši borci traže zakazivanje sjednice danas ili najkasnije sutra. U protivnom, danas u 13 sati će blokirati putne pravce širom Federacije BiH.

“Mi smo rekli da imaju vremena zakazati sjednicu najdalje za sutra. Spremni smo pričekati Komisiju i da to bude danas. Ali najdalje je sutra. Ako se Jasenko Tufekčić ne oglasi danas do 13 sati, bit će blokada Federacije BiH. Znamo da je on najavio sjednicu za četvrtak, čuli smo se s njim poslije toga i rekli smo mu da ima rok za zakazivanje sjednice najdalje za sutra. Ponavljamo, mi smo spremni danas cijeli dan čekati ukoliko će oni doći”, dodao je Grbavac.

Jedan od predstavnika bivših boraca Hamza Krkalić je kazao da su tražili da im se objasni šta je sada problem sa zakonom.

“Imamo obećanje da će se komisija sastati najkasnije sutra, na kojoj bi se usaglasilo ono što je ranije usvojeno na oba doma. Mi jesmo za zakon, nemamo ga deset godina. Tražimo da nam Tufekčić zakaže komisiju na kojoj će se raspravljati o našim zahtjevima i da se konačno usaglasi zakon. Tražimo danas da Tufekčić oglasi kada će zakazati komisiju ili idemo u blokadu FBiH”, kazao je Krkalić.

Poručio je da za sutra najkasnije traže sjednicu zajedničke komisije.

Krkalić je kazao da su nakon prve sjednice komisije svi bili zadovoljni, ali je navodno došlo do izmjena dijelova prijedloga zakona.

Predstavnici bivših boraca Armije RBiH i HVO-a okupili su se jutros ispred zgrade Parlamenta FBiH u centru Sarajeva sa zahtjevom da se zakaže datum sjednica oba doma Parlamenta FBiH i usvajanje zakona o pravima demobilisanih boraca, ili makar datum sjednice Komisije za usaglašavanje detalja spomenutog zakona. Oni su za danas najavili blokadu ulica u FBiH ukoliko ne bude adekvatne reakcije iz Parlamenta.

