Komšić: Ukrajinski scenarij je moguć u BiH

Ukrajinski scenarij je moguć u BiH i to treba ozbiljno shvatiti. Upozorio nas je i neprestano upozorava na to generalni sekretar NATO-a Stoltenber. Upozoravaju nas iz Evropske unije, naši prijatelji iz Evropskog parlamenta govore o tome, upozoravaju na iz britanske Vlade, ljudi iz američke administracije – kazao je na pres-konferenciji organiziranoj danas u Sarajevu povodom današnje sesije asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” uvodničar prof.dr. Ivo Komšić.

Govoreći o temi “Može li se ukrajinski scenario ponoviti u BiH?”, Komšić je naglasio kako “mi moramo spriječiti agresiju na BiH”.

– Moramo spriječiti agresiju na BiH, moramo imati snage za odvraćanje, nažalost niko te snage nije ni formirao a kamo li da je digao na onaj nivo borbenosti na koji je Vučić digao svoje, i vojne i rezervne i policijske. Za koji se to rat priprema Srbija, koje će nju napasti? Srbiju neće niko napasti. Ona nema nikakve opasnosti. Što joj treba tolika borbena gotovost. Zašto Vučić gomila svoje robne rezerve, za koji se on rat sprema? Mi moramo odgovorit na ta pitanja – kazao je Komšić.

On je istakao da ukoliko se procjenjuje mogućnost ukrajinskog scenarija za BiH mora se poći od činjenica.

– Koje su činjenice, šta je to što je očito što stoji pred nama? Imamo s jedne strane one koji su već politički pripremili ovdje sukobe. Dodik to radi već godinama a on je ubrzao svoje aktivnosti u zadnjih šest mjeseci i to je očito. Zar neko treba sumnjati više u to da je Narodna skupština Republike Srpske krenula u otcjepljenje RS-a od BiH. Zar još postoji neko ko u to sumnja. To je činjenica od koje mi moramo poći kad procjenjujemo ovu situaciju. Druga javna činjenica je procjena onog što govore oni koji žele to da urade a prije svega je to Dodik i s druge strane Srbija, Vučić i ljudi oko Vučića, iz Vučićeve Vlade. Mi moramo analizirati ono što oni govore. Sve što se izgovori u politici to su upute za djelovanje. To su pretpostavke čina koji će se izvršiti. Sve što se u politici može izgovoriti može se i uraditi – kazao je Komšić.

Istakao je da iako je svijet jedinstven u osudi agresije na Ukrajinu, Dodik se ne zaustavlja, on i dalje ima istu retoriku, i dalje djeluje u smjeru kako je započeo.

– Dodik se uzda u nekoga. On može donijeti administrativne odluke, ali on nema vojnu snagu, nikakvu materijalnu snagu, da on to može ostvariti. Dakle on se u nešto uzda. Mi u procjeni ove situacije moramo se pitati u koga se Dodik uzda. Dodika treba procjenjivati, Vučića i njegove ministre i njihove iskaze i naravno, što je jako važno treba procijeniti ono što govori Putin i njegovi glasnogovornici – kazao je Komšić.

Dodao je da ne znam da li u BiH postoji ijedna institucija da se takvim procjenama ozbiljno bavi.

– Vrlo je jasno što Putin govori, on je nama važan za procjenu situacije da li je moguć ukrajinski scenarij za BiH. On je rekao da je moguć. Njegovi glasnogovornici govore. On kaže BiH je ispod crvene linije preko koje se ne može prelaziti. On je nju stavio u svoju zonu utjecaja. On želi BiH imati pod svojim utjecajem. Kao što je rekao da želi Ukrajinu imati pod svojim utjecajem. Njegov ambasador je ovdje to rekao, krenele li BiH prema NATO-u ona postoje naša meta, ona je naš neprijatelj i to nećemo dozvoliti. Jel mi to ne vidimo. To niko ne procjenjuje, to je ozbiljna realna prijetnja – upozorio je Komšić.

Prema njegovim riječima, Dodik je RS doveo do granice osamostaljenja od BiH.

Treba samo konačna odluka Narodne skupštine RS-a, priznanje od Srbije i Rusije, možda i od nekih drugih zemalja. Na poziv Dodikov Vučić bi poslao srpsku vojsku da stane na entitesku granicu da zaštiti tu novu državnu tvorevinu na Balkanu. Ako bi bilo koje bh. snage krenule u zaštitu države, došlo bi do sukoba. Međunarodne vojne snage bi stale na entitesku ganicu da bi spriječile sukob i tako cementirale stanje. To je Ciparski model. Iza te granice Vučić i Dodik bi dobilu vojnu pomoć Putina – mišljenja je Komšić.

Prema njegovim riječima, Dodik ima i pomoćnika Dragana Čovića.

– Ovo deaktiviranje naših državnih institucija oko zaštite države rade oni, radi HDZ-e, njihovi zastupnici u zakonodavnim tijelima. Oni žele umrtviti našu političku javnost tvrdnjama da rat nije moguć i da svi koji prognoziraju ukrajinski scenarij neopravdano straše naše građane, umese nemir, proizvode paniku. Njima treba mrtvo javno mnijenje i državni funkcioneri koji se ne bave svojim poslom. U ovoj situaciji naši državni funkcioneri nisu dostojni svojih funkcija i neka ih je sram. Ne rade ništa na odvraćanju od agresije, ne moramo mi nikako napasti, ali moramo imati domaće snage za odbranu naše države – istakao je Komšić.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović je istakao da je tema “Može li se ukrajinski scenario ponoviti u BiH?”, u fokusu pažnje svakog građanina BiH toliko i značajnog dijela internacionalne zajednice.

– Nju, dakle, nameće sam historijski trenutak, ali i nužnost suočavanja sa silnicama koje mimo naše volje mogu da determinišu naše živote, državnu sigurnost, slobodan i nesmetan društveni razvoj. Naša iskustva iz nedavne prošlosti su gorka, naše zablude također. Ukrajinski scenario kontinuirano se primjenjuje nad Bosnom i Hercegovinom, u različitim formama i načinima djelovanja. Slava braniocima Ukrajine! – kazao je, između ostalog, Kulenović.

Istakao je da se danas opet nalazimo pred najvećim iskušenjima i opasnostima.

– Agresija na Ukrajinu jeste najveći izazov i stvarna opasnost za mir u Evropi i svijetu. Riječi solidarnosti sa narodom Ukrajine ne smiju biti zamjena za naše konkretne akcije pomoći i podrške prognanim i izbjeglim. Naš glas mora biti jasan u prokazivanju politike ustupaka nasilnicima nad Ukrajinom, iznevjerenih obećanja moćnih, ravnodušnosti pred patnjama stanovništva i razaranjem države. Bosna je koliko juče bila Ukrajina danas – kazao je Kulenović.

