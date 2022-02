Konačna godišnja prodaja Pfizer vakcina možda neće dostići procijenjenih 32 milijardi dolara

Pfizer Inc je saopćio da očekuje da će njegova prodaja vakcine protiv COVID-19 i antivirusne tablete u 2022. godini dostići 54 milijarde dolara, no, to je manje od procjena Wall Streeta, što je dovelo do pada vrijednost dionica kompanije od tri posto.

Izvršni direktor kompanije Albert Bourla rekao je da prodaja tablete Paxlovid može biti „znatno veća“ nego što je Pfizer predvidio, jer sadašnje procjene uključuju samo ugovore koji su već potpisani, ili su blizu zaključenja.

Pfizer trenutno očekuje prodaju od lijeka u iznosu od 22, dok Wall Street predviđa sumu od 22,88 milijardi dolara.

Niže od nivoa iz 2021.

“Jasno je da je ovo samo djelić od 120 miliona tretmana koje trenutno pripremamo za proizvodnju” ove godine, rekao je Bourla analitičarima u konferencijskom razgovoru.

Kada je riječ o vakcini protiv COVID-19, koju je Pfizer razvio zajedno sa njemačkim BioNTechom, američka kompanija tvrdi da konačna godišnja prodaja možda neće dostići procijenjenih 32 milijardi dolara, 13 posto manje od nivoa iz 2021.

Analitičari predviđaju iznos od 33,79 milijardi dolara, piše Reuters.

Ukupno gledajući, američki farmaceutski div od 2022. očekuje prodaju u rasponu od 98 do 102 milijardi dolara, ispod procjene od 105,48 milijardi.

RTV Slon/akta.ba