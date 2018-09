Konferencija u okviru projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“

Međunarodna organizacija za migracije u BiH je danas u Sarajevu organizirala konferenciju u okviru društvenog projekta usmjerenog na prevenciju nasilnog ekstremizma u BiH – „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“, finansijski podržanog od Misije USAID-a u BiH, Vlade Velike Britanije i Ambasade Republike Italije u BiH.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy je prije početka konferencije izjavio novinarima da je radikalizacija problem s kojim se suočavaju sve zemlje u svijetu, uključujući i njegovu zemlju, SAD.

Još uvijek pokušavamo naučiti kako da se najbolje nosimo s ovim problemom. Postoji mnogo različitih elemenata a najvažije je da naučimo mlade ljude kako da budu otporni, kako da se odupru tome i kako da odbiju takve elemente – naveo je Duffy. Svaka lokalna zajednica ima svoje izazove i oni se razlikuju. Zbog toga, dodaje on, moramo da se oslonimo na nastavnike, učitelje, roditelje kako bismo se nosili s ovim problemom.

Predstavnica Ambasade Velike Britanije u BiH Ruth Wiseman je kazala da ekstremizam često vodi do izolacije. Međutim, bitno je da imamo uredne i propise i policiju koja će da radi. Ali, moramo da jačamo i otpornost zajednice na takve pojave. Veoma je bitna uloga, ne samo u rukama vlade već i porodica, ali i svakog pojedinca – istaknula je ona.

Navela je da iz tog razloga Ujedinjeno Kraljevstvo podržava ovakav projekat, koji se zasniva na radu u zajednici, tako da su zajedno sa svojim partnerima iz međunarodne zajednice dodijelili sredstva u vrijednosti 1,6 miliona maraka. Wiseman je kazala da će ovo pomoći lokalnim zajednicama da mogu da se izbore protiv nasilnog ekstremizma.

Ambasador Italije u BiH Nicola Minasi je naveo da je ovaj program izuzetno uspješan i na kraju on nudi priliku mladima da doprinesu razvoju društva, a ne da budu protiv njega. Po njegovim riječima, ovaj projekat ima regionalnu dimenziju, tako da dejstva ovog projekta možemo da vidimo i u Albaniji i u Makedoniji i na Kosovu.

– Imajući na umu kakva je historija BiH, itekako je važno da možemo da vidimo koliko je bitno dijeliti sve ove vrijednosti za razvoj dalje budućnosti – kazao je ambasador Minasi. Regionalni predstavnik IOM-a za BiH Peter Van der Auweraert je kazao da se ovaj projekat bavi nekim bitnim izazovima što, po njegovom mišljenju, ima uspjeha. Napomenuo je da je međunarodna zajednica dala veliku podršku BiH od završetka rata do sada, „međutim imamo one zajednice koje nisu ostale u centru pažnje nego su nekako ostale marginalizirane, tako da nisu dobile podršku da se same razvijaju“.

– Veoma malo je došlo do razvoja u tim zajednicama, tako da se u nekim od tih sredina pojavio i element radikalizacije. Međutim, kada kažem radikalizacija, ne mislim samo na islamističku radikalizaciju već jednostavno govorim i o jačanju desničarskih snaga – kazao je Auweraert.

Po njegovim riječima, zajednice u kojima su provodili ovaj projekat nisu tek tako odabrane, “one su namjerno odabrane, jer su nekako ostale po strani ove podršku koju su imali i zato što su bile izložene tim elementima radikalizacije“.

– Također, u ovim zajednicama ostao je izvjestan broj mladih ljudi koji su jednostavno imali i proživjeli jedan težak život. Često je to ustvari bio slučaj da su se ova djeca borila sa onim ostacima rata, jer u suštini taj težak period je bio za njihovim roditeljima, a onda su i djeca nastavila da se bore kroz život sa svim tim posljedicama – naveo je Auweraert.

Kazao je da su i do sada ulagana velika finansijska sredstva, međutim, kroz sve ove projekte se uvijek nalazila ista grupa te djece koja sa bila korisnici i uživali te pogodnosti.

– Ono što je ovaj projekat imao za cilj je da se usmjeri upravo na ovu djecu koja nisu imala priliku da uživaju blagodeti ovih projekata, a borili su se teško kroz život. Ono što je možda najljepši aspekt svega ovoga je što sam imao priliku da vidim kako ova djeca koja su se osjećala bespomoćnim, kako su mislila da ne mogu ništa promijeniti, odjednom bude tu svoju svijest i postaju toliko ključni. Oni su veoma bitni za transformaciju društva, na kraju su oni ti koji mogu da utiču i na svijest političara i da promijene ovo društvo – istaknuo je Auweraert.

Kazao je da se projekat realizira u 15 lokalnih zajednica u BiH.

Izvor:RTV Slon/Fena