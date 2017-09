Konferencija “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom”, kako do posla za RVI?

Konferencija “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom” koja je održana danas u Tuzli okupila je ratne vojne invalide, nekoliko organizacija i institucija koje se bave problematikom zapošljavanja te kategorije, predstavnike izvršne vlasti Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, privrednike, te predstavnike Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH koji finansira programe za radno angažovanje ratnih vojnih invalida.

Konferenciju je organizirao Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, između ostalih, konferenciji su prisustvovali potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić te federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

„Resorno federalno ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Federacije BiH zaista smo stavili kao prvi prioritet sve projekte zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, iz dva osnovna razloga, prvi je, jer je čovjek najzadovoljniji kada živi od svog rada, a drugi je izuzetno bitan, a koji utiče na rehabilitaciju svih branilaca koji naravno nose sa sobom traume.“ istakao je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH.

Ministar Bukvarević je podsjetio da se na federalnom nivou realizira nekoliko projekata za zapošljavanje boračko-invalidske kategorije napomenuvši da je u projektima koji se realiziraju putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, potrebno izvršiti izmjene koje bi omogućile zapošljavanje osoba sa invaliditetom nižim od 60 posto.

„Tu smo uočili problem da je u proteklom periodu da se svi oni koji su imali mogućnost da rade, a imaju invalidnost više od 60 posto, uglavnom su već angažovani i zbog toga smo prema minstarstvu rada i socijalne politike ispred ministarstva za boračka pitanja zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja uputili inicijativu za izmjenu Zakona da se to pomjeri na mogućnost da se zaposle i oni do 50 posto. Ratnih vojnih invalida ima oko 5900 na našoj isplati. Znači to je jedna prilično velika kategorija, a koja ima preostalu radnu sposobnost i koja prima mjesečne naknade od 108 KM, zaista su nedovoljni za život a imaju preostalu radnu sposobnost. Ovaj fond bi trebao omogućiti da i ta lica dobiju svoje radno mjesto.“, poručio je Bukvarević.

Na konferenciji su predstavljeni programi i projekti, kao i uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje postojećeg i pokretanje novog biznisa osoba sa invaliditetom, koje finansira Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Istaknuto je da ova kategorija nije dovoljno informisana o načinu korištenja obezbijeđenih sredstava za njihovo zapošljavanje, a ova konferencija trebala bi doprinijeti izdvajanju većih sredstava za RVI s područja TK.

„Mi danas odavdje sa ove konferencije treba da pošaljemo dvije poruke, prva je prema poslodavcima da apliciraju na javni poziv ovog Fonda, jer Tuzlanski kanton je kanton, koji najmanje povuče sredstava, a druga je da kažemo poslodavcima da je za invalide općenito za ratne vojne invalide kao i za civilne rad osim toga što predstavlja egzisteniciju za porodicu je sasvim sigurno i jedan vid rehabilitacije i terapije.“, mišljenja je Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

I u Savezu Ratnih vojnih invalida TK koji okuplja 7. 3000 članova smatraju da je potrebno omogućiti zapošljavanje ratnih vojnih invalida sa nižim stepenom invaliditeta.

„Otprilike kad se tiče ratnih vojnih invalida više od 90 posto ratnih vojnih invalida od 60 posto do 100 posto je zbrinut dok invalidi od 60 posto do 20 posto potražuju posao i imamo veći broj ljudi koji traže posao.“ poručio je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza Ratnih vojnih invalida TK.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH godišnje raspisuje dva javna poziva kao stimulans za nova zapošljavanja. A jedan od njih trenutno je raspisan i trajat će mjesec dana.

„Nadam se da ćemo po ovom javnom pozivu obezbijediti negdje između 6 i po i 7 miliona KM što će biti sasvim dovoljno za zapošljavanje negdje cirka između 550 i 600 osoba sa invaliditetom.“ smatra Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Prema njegovim riječima dva su opća uvjeta koju trebaju ispunjavati osobe s invaliditetom kako bi mogli učestvovati u ovim projektima i to da je stepen invalidnosti 60 posto i da su osobe koje su aktivni tražioci posla odnosno da su osobe prijavljene u službi za zapošljavanje kao nezaposlene.