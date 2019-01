Konkurs za osnovce i srednjoškolce u TK: Udruženje PIPOL nagrađuje

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona “PIPOL” povodom obilježavanja 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele i izliječene od raka, raspisalo je Nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Konkur nosi naziv “Podršku i ljubav pružite – nagradu zaslužite”.

Opće odredbe konkursa

Javni poziv za učešće u konkursu objavljen je 28.01.2019.godine na službenoj Facebook stranici Udruženja “PIPOL” kao i portalu huManOST.ba.

Konkurs “PODRŠKU I LJUBAV PRUŽITE – NAGRADU ZASLUŽITE” ima za cilj prvenstveno utjecati na razvoj svijesti o pojavi malignih oboljenja u dječijem dobu, naročito kod djece školskog uzrasta, razvoj empatije, vršnjačke solidarnosti, kao i podrške od strane cjelokupne društvene zajednice.

Konkurs “PODRŠKU I LJUBAV PRUŽITE – NAGRADU ZASLUŽITE” je prevenstveno humanitarnog karaktera i njegov osnovi cilj je da priča o raku kod djece bude univerzalna, da se podjednako odnosi na svu djecu koja su se borila i koja se bore za ozdravljenje, pri tome ne ističući nikoga jer je svaka borba sa rakom jedinstvena a podjednako teška.

Sekundarni ciljevi ovog konkursa su pozitivan uticaj na vršnjake, razvoj timskog rada, kolektivnog zajedništva, društvene brige, društvene odgovornosti te natjecateljskog duha zasnovanog na principima fer i zdrave konkurencije.

Simboličnim nagradama, sa dva donatorska čeka u iznosu od po 150,00 KM, nagraditi će se po jedna fotografija sa prigodnim sloganom podrške učenika osnovnih škola, i jedna fotografija sa prigodnim sloganom podrške učenika srednjih škola, koje prikupe najveći broj oznaka “Like/Sviđa mi se”.

Napomena: Druge reakcije neće se uzimati u obzir, i njihov broj neće odlučivati i pobjednicima konkursa.

Sve prispjele fotografije na konkurs moraju biti isključivo amaterske.

U nagradnom konkursu pod jednakim uslovima imaju pravo sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Nagradni konkurs će trajati od 04.02.2019. do 08.02.2019.godine do 20.00. sati kada će na službenoj Facebook stranici Udruženja “PIPOL” biti proglašeni pobjednici nagradnog konkursa. Donatorski čekovi pobjednicima konkursa biti će uručeni najkasnije do kraja mjeseca februara, u Tuzli, na zajedničkom druženju sa članovima Udruženja “PIPOL”.

Način učešća:

Na službenu e-mail adresu: konkurs_udruzenjepipol@hotmail.com od 29.01.2019. do 02.02.2019.godine potrebno je dostaviti:

– JEDNU KOLEKTIVNU/ODJELJENSKU FOTOGRAFIJU I PRIGODAN SLOGAN PODRŠKE ili GRUPNU FOTOGRAFIJU ČLANOVA ODREĐENE SEKCIJE SA SLOGANOM PODRŠKE (u skladu sa tematikom konkursa). Jedno odjeljenje/sekcija može dostaviti samo jednu fotografiju i slogan podrške, a broj fotografija i slogana podrške na nivou škole nije ograničen.

– PRILIKOM DOSTAVLJANJA FOTOGRAFIJE I SLOGANA PODRŠKE OBAVEZNO NAVESTI SLJEDEĆE PODATKE:

– Naziv škole

– Razred i broj odjeljenja ili naziv sekcije

-Kontakt telefon punoljetne osobe koja predstavlja odjeljenje/sekciju

-Fotografije moraju biti u adekvatnom formatu i nije dozvoljeno slanje fotografija u word-u ili nekim drugim dokumentima.

Fotografije i poruke podrške prispjele nakon 02.02.2019. godine neće biti uzete u razmatranje.

Svim učesnicima biti će potvrđen prijem e mail-a, a ukoliko ne dobiju povratnu informaciju, znači da Vaš e mail nije stigao na adresu, te ga je potrebno poslati ponovo ili kontaktirati na broj telefona 061 200 636.

NAPOMENA: Ukoliko jedna škola dostavlja više fotografija i slogana podrške na nagradni konkurs, svaku fotografiju zajedno sa sloganom podrške, potrebno je dostaviti samostalno (jedna fotografija i jedan slogan podrške, potrebni podaci – jedan e-mail).

Pravila nagradnog konkursa :

Sve prispjele fotografije i slogani podrške biti će objavljeni na Facebook page – u Udruženja “PIPOL” Tuzla u dva različita albuma: FOTOGRAFIJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA i FOTOGRAFIJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.

Prilikom odabira pobjednika u obzir će se uzimati samo oznake “Like/Sviđa mi se” koje se nalaze na fotografijama objavljenim na službenoj FB stranici Udruženja “PIPOL”.

Prilikom glasanja za željenu fotografiju ili više njih obavezno slijedite sledeće korake:

– Označite Facebook stranicu Udruzenje “PIPOL” Tuzla sa oznakom “Like/Sviđa mi se”.

– Označite Facebook stranicu huManOST.ba sa oznakom “Like/Sviđa mi se”.

– Označite fotografiju i poruku podrške (ili više njih) za koju smatrate da treba pobijediti sa oznakom “Like/Sviđa mi se”.

– Podijelite objavu i pozovite svoje prijatelje da daju podršku svojim favoritima!

Završne odredbe:

Udruženje “PIPOL” kao organizator konkursa poziva sve u

esnike, njihove prijatelje i cjelokupnu javnost da u provom planu bude humana strana ovog konkursa i da svi zajedno budemo podrška prvenstveno djeci oboljeloj i iziječenoj od raka, a potom i onima koji su na ovaj način odlučili iskazati solidarnost i podršku svojim vršnjacima.

Pozivamo sve učesnike i cjelokupnu javnost na fer i korektno natjecanje, zasnovano na pricipima “zdrave” konkurencije, jer su nagrade i više nego simbolične. Koliko će natjecanje biti fer i korektno zavisi isključivo od od samih učesnika i javnosti.

Prije i tokom trajanja takmičarskog dijela – glasanja, strogo je zabranjeno isticanje (putem bilo kojeg načina komunikacije: na privatnim profilima učesnika i njihovih prijatelja, putem poruka na društvenim mrežama, SMS poruka, kao i putem svih drugih tradicionalnih i savremenih kanala komunikacije) da će se osvojena nagrada donirati u humanitarne svrhe, što podrazumijeva i strogu zabranu isticanja imena osoba kojima bi se ista donirala. Nakon osvajanja i preuzimanja nagrade, istu je strogo zabranjeno pokloniti/donirati pravnim licima ( udruženjima, organizacijama, ustanovama i slično).

Udruženje “PIPOL” kao organizator neće ulaziti u načine i metode prikupljana oznaka “Like/Sviđa mi se” ali ističemo da isti trebaju biti organskog porijekla, sa profila koji dolaze sa našeg govornog područja, te da je strogo zabranjena upotreba svih aplikacija ili bilo kojih drugih automatskih/savremenih načina/metoda za povećanje oznaka “Like/Sviđa mi se”. Strogo je zabranjeno sponzorisanje fotografija od strane učesnika ili šire javnosti.

Svi učesnici koji budu koristili navedene aplikacije/metode biti će odmah diskvalifikovani iz daljnjeg natjecanja.

Tokom natjecanja dozvoljeno je dijeliti fotografije, pozivati prijatelje i širu javnost da vas podrže, ali u skladu sa principima “zdrave konkurencije”, poštenog i fer natjecanja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe te zadržava pravo da prilikom neželjenih i nekontrolisanih dešavanja i odstupanja o prvobitne svrhe konkursa, isti poništi bez obaveze raspisaivanja novog konkursa.