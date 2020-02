Koordinacija boračkih saveza TK: Blokada rada institucija u BiH je državni udar!

Zbog odluke predstavnika RS-a u državnim institucijama da bojkotuju aktivnosti državnih institucija, reagovala je i Koordinacija boračkih saveza TK. Odluka političara iz RS –a da obustave učešće u odlučivanju na nivou BiH dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH u kojem neće biti stranih sudija nedopustiva je poručuju iz Koordinacije boračkih saveza TK.

„Mislim da još uvijek mi nimo na stadijumu tom koji zadovoljava jedan pravilan i pravedan odnos prema BiH, pa stoga je našoj zemlji potreban taj patronat odnosno način provođenja određenih akata i zaštite države BiH“,izjavio je Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Povod za ovakav potez političara iz RS –a je nedavna odluka Ustavnog suda BiH da proglasi neustavnim član Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Srpske. Političarima iz RS –a odluka Ustavnog suda BiH nije prihvatljiva, jer, kako tvrde, ako bi se dopustilo upisivanje teritorije RS na državu BiH, to znači da Srpska ostaje bez dijela teritorije, što je opet, po njihovom mišljenju, suprotivno Dejtonskom sporazumu po kojem RS pripada 49 odsto teritorije, a FBiH 51 odsto. RS Dejton voli onda kada njima ide u korist poručuju iz Koordinacije boračkih saveza TK.

„Uzimaju kao na švdskm stolu, ova mi se hrana sviđa, ova mi se ne sviđa. Ono što u Dejtonu paše RS – u to oni uzmu, kažu to je uredu, a ono što paše svim građanima BiH, a ne dozvoljava njima da budu dominantni, onda oni kažu to nije za RS, mi to ne podržavamo“, kazao je Fahrudin Hasanovi, predsjednika Koordinacije boračkih saveza TK.

Koordinacija boračkih saveza TK stava je da visoki predstavnik u BiH, kao i Ustavni sud naše zemlje moraju koristiti svoja ovlaštenja te da sve one akte koji su usmjereni prema rušenju ove države sankcionišu odmah.

„Ovo je državni udar i ovo je znak da i ono malo ljudi što je ostalo u manjem bh. entitetu treba da napusti taj entitet. Treba ih natjerati neko da oni to poštuju. Taj neko je visoki predstavnik. Ako neće da radi svoj posao, onda treba da kaže ja to ne mogu, neću i nek neko drugi to radi“, poručio je Hajrudin Halilović, predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca TK.

Zaključak svih parlamentarnih stranaka iz RS-a, koje djeluju i u zajedničkim institucijama BiH, u praksi će značiti da Parlament BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvio BiH neće moći da donesu nijednu odluku, a takošer će doći i do obustave međunarodne pomoći.