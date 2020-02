Korman na sudu zbog vraćanja na mjesto direktora Uprave policije MUP-a TK

Danas je u Općinskom sudu u Tuzli održano ročište u predmetu kojeg je pred ovim Sudom pokrenuo Dževad Korman, bivši direktor uprave policije MUP-a TK. Korman je tužio Vladu TK zbog nezakonite smjene, moralne I finansijske degradacije koju je kako kaže doživio, nakon što je ministar unutrašnjih poslova TK Sulejman Brkić negativno ga ocijenivši za njegov dotadašnji rad, pokrenuo smjenu prvog čovjeka policije.

Povratak na poziciju ili odgoda imenovanja novog direktora

“Mi tražimo samo dvije stvari, prvo da se Dževad Korman vrati na poziciju direktora, a ukoliko sud odluči da taj zahtjev nije osnovan onda smo kao alternativu zatražili da se obustavi proces konkursne procedure kada je u pitanju izbor imenovanja novog direktora Uprave policije MUP-a TK iz razloga što će se voditi redovan parnični postupak po pitanju povratka Dževada Kormana. Sud će za osam dana donijeti odluku hoće li Korman biti vraćen na poziciju direktora Uprave policije ili neće. Ukoliko se to ne dogodi vodit će se redovan postupak” kazao je Damir Alić, Kormanov pravni zastupnik u ovom slučaju.

Pojasnio je da ukoliko dođe do redovnog parničnog postupka, on bi mogao potrajati i dvije godine, što je u ovom specifičnom slučaju besmisleno jer je do isteka Kormanovog mandata na mjesto direktora Uprve policije ostalo još dvije godine.

“Svrha privremene mjere koju tražimo jeste upravo to da se spriječi da neka treća osoba zauzme poziciju direktora Uprave policije i onda nemamo o čemu više da raspravljamo”, pojašnjava Alić, dodajući da svrha današnjeg roćišta nije da se suštinski ulazi u nezakonitost njegove smjene već da ga sud privremeno vrati, a da se u redovnom postupku njegovi argument jasno I temeljito obrazlože na osnovu dokaza o nezakonitim radnjama ministra Brkića koje nisu dokazi Dževada Kormana već samog Ministarstva Unutrađnjih poslova TK, a namještanje tenderske dokumentacije I mješanje u rad Uprave policije samo su neki od kriminalnih radnji trenutnog ministra.

Mjesto za podobnu osobu

A da se radi o političkoj smjeni, jer se na mjesto direktora Uprave policije MUP-a TK treba dovesti podobna osoba koja treba izvršavati odluke i ministra i Vlade TK, ali i pojedinaca, govori I činjenica da ovaj postupak pomno prati i OHR I OSCE prate ovaj slučaj.

“To je zapravo jedan ogroman biznis I tu nema nikakve dileme, I to javnost ima pravo da zna”, kazao je Alić.

Korman je pričajući o svom odnosu sa ministrom Brkićem prije nego je smjenjen, kazao kako je ministar od njega zahtjevao i da se određeni policijski službenici na pozicijama zamijene nekim drugim po njegovim željama što predstavlja direktno miješanje u rad Uprave policije koja je neovisno tijelo.

“Promijenili su Zakon koji im je omogućio moju smjenu nakon što sam od strane ministra dobio ocjenu ‘nezadovoljava’, a što je Vlada TK prihvatila”, kazao je Korman pred postupajućim sudijom Općinskog suda u Tuzli, Fahirom Alić. Također, Korman je istako kako će njegova smjena sa pozicije direktora Uprave policije dovesti do pogoršanja sigurnosne situacije u Tuzlanskom kantonu.

