Korona “uništila” i sezonce

Potražnja za sezonskim radnicima u doba pandemije virusa korona naglo je pala, kako za BiH tako i za inozemstvo, kažu s portala za zapošljavanje MojPosao.ba, prema čijoj je procjeni ta potražnja manja za 90 posto u odnosu na ranije godine. Kako kaže Nermana Ajanović Hajdarpašić s ovog portala, imali su oglase iz domena građevinarstva, ali i ugostiteljstva za lokacije unutar BiH.

Najtraženiji građevinari

“Najtraženiji su bili sezonski građevinski radnici, kako za lokalno, tako i za inozemno tržište”, rekla je Ajanović Hajdarpašićeva. Istaknula je da su, kada su u pitanju sezonski poslovi na Jadranu, manji broj oglasa za sezonske poslove, također iz ugostiteljstva i građevinarstva, imali sredinom ožujka do početka travnja.

“Potražnja za sezonskim radnicima na Jadranu naglo je obustavljena usred mjera donesenih za prekogranična putovanja. S druge strane, ugostitelji koji rade na bh. dijelu Jadrana popunili su radna mjesta radnicima koji bi inače radili u Hrvatskoj, tako da nisu iskazali dodatne potrebe za sezonskim radnicima”, pojasnila je Ajanović Hajdarpašićeva.

Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS, kaže da nisu primijetili nikakav zastoj u radovima u građevinarstvu, niti bilo kakav problem u radovima koji su počeli prije pandemije.

Radovi ne stoje

“Radovi se nastavljaju i dalje. To su planirane izgradnje, tako da tu nikakvih problema nema. U dijelu građevine gdje je formiran sindikat postoji veoma mala potreba za sezonskim radnicima, jer su to uglavnom firme koje imaju stalno zaposlene radnike, gdje se u principu samo vrši preraspodjela radnog vremena, u ovisnosti je li to zima ili ljeto”, kaže Vrabičićeva i dodaje da ne zna kakvo je stanje u građevinskim firmama koje nisu dio sindikata.

S obzirom na cjelokupnu situaciju koja traje skoro već pola godine, kako kaže Vrabičićeva, ljudima je važno da zadrže svoj posao te pretpostavlja da je generalno u skoro svim djelatnostima došlo do smanjenja potražnje za sezonskim radnicima.

Mladih nema

Sezonski radnici potrebni su poljoprivrednicima, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruge voćara RS, te ističe da ove poslove u voćarstvu obično radi starija populacija i umirovljenici.

“Zbog mjera koje smo imali u ranijem periodu i ograničenog kretanja ti ljudi su morali napustiti sezonske poslove. Sada se bojimo, ako bi došlo do pojačavanja nekih mjera, da bismo imali probleme u berbi. Berba nije rezidba, rezidba se može raditi cijele godine, ali berba je ograničena rokovima i bojim se da ćemo tu imati problema, mada imamo dobro interesiranje sezonaca, bar putem telefona”, rekao je Dojčinović.

Kaže da postoji dosta ljudi koji su se zbog gubitka posla vratili iz inozemstva te on računa da će mnogi od tih ljudi prihvatiti sezonske poslove tijekom berbe, pišu Nezavisne novine.

“Računamo na njihovu podršku, ali ostalo je dosta radnika i kod nas bez posla, imamo i umanjen rod, pa računamo da ćemo uspjeti završiti berbu u optimalnom roku”, rekao je Dojčinović i dodao da berbe kruške traje od 5. do 15. avgusta, a puna berba jabuka od 15. septembra do prvog novembar. On kaže da mladih ljudi u sezonskim poslovima u voćnjacima i poljoprivredi skoro da nema te dodaje da je satnica sezoncima četiri KM, piše Akta.ba