Korona virus – Zaražena ženska osoba iz Vogošće

Ženska osoba sa teritorije općine Vogošća zaražena je korona virusom, potvrđeno je za RTV Slon iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Podsjetit ćemo da je do sada na području Bosne i Hercegovine zaraženo 190 osoba. Najviše zaraženih je u Banjaluci, potom u Konjicu, te u Mostaru.

U Federaciji BiH testirano je do sada više od 500 osoba, a COVID – 19 potvrđen je kod 67 osoba. Od posljedica korona virusa u Federaciji BiH do sada su zabilježena tri smrtna slučaja i to u Bihaću, Konjicu i Sarajevu.