Košarkaši BiH pobijedili Mađarsku

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić (Skenderija) dočekala Mađarsku u susretu trećeg kola druge faze kvalifikacija za Mundobasket. Rezultat na kraju utakmice bio je 83:78.

Prve poene na utakmici postiže Flipovity za Marađarsku šutem za tri poena. Za BiH prve poene ubacuje Kamenjaš za 2:3. Nakon 6:8 za Mađarsku, Zmajevi do prvog vodstva dolaze poeniam Lazića za 10:8. Poenima Penave i Vrabca Zmajevi idu na 18:12 u 8.minuti utakmice. Mađari uzvraćaju novom tricom Filipovitya, da bi potom odmah uzvratio Gegić. Prva dionica se zvaršava vodstvom BiH sa 23:18.

Prve poene u drugom periodu postiže Vojvoda za slobodnih bacanja za 20:23. Penava odmah postiže tricu za 26:20. Sani čampara zatim postiže pet poena u dva napada za 31:22, nakon čega selektor Mađarske poziva time-out. Nakon čega gosti smanjuju na pet poena zaostatka. Razigrani Penava pogađa koš uz dodatno bacanje za plus osam poena prednosti 34:26. Tricom Lazića Zmajevi ponovo idu na plus devet poena. Zakucavanjem Gegića naši reprezentativci idu po prvu dvocifrenu prednost 39:28 u 15 minuti utakmice. Zmajevi do kraja prvog poluvremena nedopuštaju Mađarima da se približe. Igraju agresivno i na odmor odlaze dvocifrenom razlikom 52:38.

Lazić 12, Gegić 10, Penava i Kamenjaš po 8 i Čampara 7 bili su najefikasniji za BiH. Filipovity 13, Keller 6 istakli su se kod Mađarske.

Prve poene za BiH u drugom poluvremenu postiže Lazić za 54:38, dok odmah za dva poena uzvraća Vojvoda. Tricom Vrabca Zmajevi idu na najveću prednost od plus 17, 57:40. Do 26 minute Bih održava dvocifrenu razliku, kada Mađari tricom Kellera smanjuju na 51:59. Nakon čega Adis Bećiragić uzima time-out. Novu tricu pod faulom pogađa Keller, za 55:59. Preko Kamenjaša BiH nakon nekoliko minuta postiže poene za 62:57. Brzo uvraćaju Mađari preko Vojvode koji postiže pet poena u dva napada za 62:62. Mađari idu po vodstvo na kraju dionice i sa košem prednosti ulaze u drugu dionicu.

Vrabac zakucavanjem otvara četvrti period za izjednačenje 64:64. Potom efektnim zakucavanjem Gegića BiH vodi 68:66. Čampara sjanim prodorom, a potom Kamenjaš tricom vode Zmajeve po vodstvo 75:68 u 36,minuti utakmice. Do samog kraja utakmice Zmajevi su herojskom borbom odolili mađarskim napadima. Poenima Gegića i Kamenjaša na 40 sekundi do kraja dokrajčili su Mađare za konačan trijumf.

Kamenjaš 20 poena uz 14 skokova, Lazić 16, Gegić 14, Vrabac 13 poena bili su dvocifreni kod BiH.

RTV Slon/Basket.ba