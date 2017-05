Košarkašice Play Offa pobjednice Kupa BiH

Košarkašice Play Offa pobjednice su Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2016./17.

Play Off je u finalnom meču završnog turnira u Sarajevu pobijedio branitelja naslova Čelik sa 75:72 (15:27, 16:16, 24:15, 20:14).

Prvi dio meča pripao je gošćama iz Zenice, koje su veoma brzo došle do dvocifrene prednosti. Ipak, domaći tim “probudio” se u nastavku, a u drugom poluvremenu došao do preokreta. U neizvjesnoj završnici ekipa Gorana Loje uspjela je zadržati minimalnu prednost i preoteti titulu pobjednika Kupa zeničkom timu, koji je prošle godine u finalu u Zenici upravo pobijedio Play Off.

Najefikasnije u sarajevskom timu bile su Nikolina Džebo i Anđela Delić sa po 17 poena, dok je Cierra Ceazer ostvarila “double-duoble” učinak od 10 poena i isto toliko skokova.

Aldijana Iriškić je sa 31 poenom bila najbolja kod Čelika, dok je 19 poena postigla Anida Ćorović.

Izvor: RTV Slon/FENA/