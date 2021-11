Kovač: Situacija u FBiH se pomalo stabilizuje

Prema informacijama pristiglim iz kantonalnih operativnih centara civilne zaštite sa terena, stanje na području Federacije BiH jutros se pomalo stablizuje, izjavila je za Fenu glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su na terenu i čine sve što je moguće da pomognu građanima i spase njihovu imovinu.

Na području općine Ilidža se izlila rijeka Tilava u MZ Donji Kotorac od entitetske granice nizvodno do ušća rijeke Tilave i poplavila oko 20-ak kuća. Rijeka Željeznica na potezu od tzv. ratnog mosta do mosta na ulazu u Otes, kao i poslije regulisanog korita, pa sve do ušća rijeke Željezenice u Bosnu u naselju Vreoca se izlila i tamo je poplavljeno oko 80 objekata, dok je u naselju Vlakovo došlo je do plavljenja oko šest objekata.

Poplave su, dodala je Kovač, prouzrokovale značajne materijalne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini naročito u MZ Osijek, Otes, Butmir i Donji Kotorac.

Na području ZDK, u gradu Zenica, ulaz u naselje Blatuša, podvožnjak je još uvijek pod vodom. Na ušću Babine rijeke sa Bosnom postavljene su vreće sa pijeskom koje su spriječile da se rijeka izlije na saobraćajnice. Situacija je pod kontrolom u naseljima nizvodno niz rijeku Bosnu, a tu se prije svega misli na Topić Polje i Nemilu. U Kaknju je došlo do izljevanja Bosne na nekoliko lokacija zbog čega su angažovane firme sa mašinerijom i kamionima koji su nasipali potrebni matrijal čime je spriječena veća šteta.

Kovač je dodala da je u Hercegovačko-neretvanskom kantu u Konjicu od ranih jutarnjih sati službe za civilnu zaštitu i vatrogasci su angažovani ne deblokadi regionalnog puta Konjic-Borci u naselju Tuščica. U naselu Kotovlje uslijed obilne kiše i padavina došlo do aktiviranje klizišta, a lokalno stanovništvo ostalo bez struje.

RTVSlon/Fena