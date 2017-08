Kratak prehad od visokih temperatura zraka

Nakon nekoliko izrazito toplih dana, kiša koja je u nedjelju naveče zahvatila veći dio naše zemlje obradovila je većinu stanovnika. Prema riječima građana, koje smo anketirali na ulicama Tuzle, pad temperatura zraka u znatnoj mjeri uticao je na poboljšanje raspoloženja i zdravstvenog stanja. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme slično današnjem zadržat će se i naredna dva dana.

„ U utorak će biti sunčano vrijeme. Jutarnje temperature će se kretati od 13 do 19 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevne biti između 29 i 34, na jugu do 39 stepeni. Srijeda će biti pakleno vruća jer će se živa na termometrima već ujutro popeti na 22 stepena u Bosni, a na jugu do 27, dok će dnevna temperatura biti između 23 i 38 stepeni, na jugu i sjeveru do 41 stepen Celzija.“, istakla je Ismira Ahmović meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Već od četvrtka 10. avgusta slijedi toplo vrijeme te će dnevna temperatura zraka dostizati vrijednost do 42 stepena i na jugu i na sjeveru zemlje.

„ U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne mogući pljusak, kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura između 18 i 24 stepena, najviša dnevna između 33 i 39, na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepena.“, dodaje Ahmović.

BiH je još pod utjecajem toplih zračnih masa koje stižu sa sjevera Afrike, što znači da će i dalje biti natprosječno toplo vrijeme. Kako predviđaju meteorolozi FHMZ-a, u većem dijelu druge sedmice augusta neće doći do značajnije promjena vremena.